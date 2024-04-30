人民网记者 车柯蒙 王天乐 栗翘楚

“五一”国际劳动节前的北京首都国际机场国际到达厅，一批入境旅客的行李物品刚刚抵达，穿上胸背带的白色拉布拉多犬“赛文”立刻进入工作状态，它矫健地跳上行李转盘，踱步、嗅闻……

“缉私犬可以在运转的行李传送带或者穿梭如织的人群中发现毒品的味道，哪怕只有1、2克，也逃不过缉私犬的鼻子。”海关总署北京缉私犬基地办公室魏华威告诉《记者去哪儿》栏目，通过专业训练，缉私犬能够辨别多种毒品以及毒品衍生物的能力，根据专业方向不同，缉私犬还可以细分为濒危动植物搜索犬、烟草搜索犬、电子芯片和枪支搜索犬。

走进海关总署北京缉私犬基地，“汪汪队”正忙着训练。小时候拔河游戏中的小毛巾卷逐渐变大，慢慢沾染上各种味道，在“找玩具”的游戏中，缉私犬们锻炼着嗅觉和对特定目标物气味作出反应。拉布拉多犬性格温和、聪明警觉，嗅觉格外灵敏，在旅客多的场所肩负着监管的职责；德国牧羊犬和马犬高大威猛，在边境能有力维护监管现场的安全秩序。

海关是守护国门安全的第一道防线，做好入境货物物品检验检疫、现场查验、科学监测等工作是维护国门安全的重要环节。如今，传统人工查验、X光机透视检查和缉私犬查验正相互配合、互为补充，通过建立“人—机—犬”三位一体查验模式，提高查验的准确率和检出率。

据魏华威介绍，人工查验时，海关工作人员会对货物的外观、尺寸、颜色、数量、型号等进行核对和检查，排查安全隐患。通过X光机，工作人员则可以检测出货物内部的各种材料、构造、密度等信息，从而判断货物是否存在违禁品、虚报品种、虚报数量等。缉私犬具有嗅觉灵敏等特点，在辅助旅检查验、重点违禁品查发以及防止外来有害生物通过口岸进入我国境内等方面发挥着重要的作用，它们的工作对传统人工查验、X光机透视检查形成有益补充，极大地提高了对禁止携带入境物品的查验效率。

缉私犬和它们的训导员时刻坚守在祖国各地，守护着国门安全。在北京市公安局公交总队，也有这样一群特别的“劳动者”，在地铁站里巡逻震慑，维持站内秩序；协助安检，查缉易燃易爆危险品、毒品；处置突发事件；在刑事现场搜毒、搜爆、追踪……“汪汪队”为社会安全筑起重要防线。

北京市公安局公共交通安全保卫总队警犬工作大队民警郑红蕊和她的史宾格犬“蜜桃”已经并肩工作了一年多，经过了磨合、训练，亲和力培养，再进行体能拉练、基础科目训练、环境适应训练等多个阶段，“蜜桃”正成为一名出色的搜爆犬。

据郑红蕊介绍，常见的警犬犬种有史宾格、马犬、拉布拉多犬、罗威纳犬、昆明犬、德国牧羊犬和荷兰牧羊犬。成为一名警犬也需要层层筛选，在训练过程中，发育良好、体质健壮、兴奋活泼、对物品占有欲强、注意力集中、胆大灵活、环境适应力强、依恋性好的犬只最终能成功“上岗”。

“‘汪汪队’也是有考核任务的。”郑红蕊告诉《记者去哪儿》栏目，根据训练组组长或者训导员制定的目标，工作犬需在每月完成专项考核，每个季度还会有一次按照工作犬等级评定办法进行的“大考”，主要考察警犬的服从科目和刑事科目。“没有具体的工作目标，但是也会要求工作犬每个月进步一点点。”郑红蕊说。

(责编：王震、吕骞)

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