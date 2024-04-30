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首都机场迎来节前客流高峰 “五一”假期运送旅客超91万人次

2024年04月30日19:18 | 来源：人民网
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首都机场迎来节前客流高峰。人民网记者 乔雪峰摄

首都机场迎来节前客流高峰。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京4月30日电（记者乔雪峰）随着“五一假期”的临近，首都机场旅客出行热度迅速攀升。记者从首都机场获悉，“五一”小长假期间，首都机场预计运送旅客91.83万人次，日均18.37万人次；共保障航班5837架次，日均1167架次。

首都机场运行控制中心助理值班经理崔雅莉接受记者采访时表示，今年“五一”小长假相较2023年，旅客量同比增长约21%，航班量同比增长约10%。

崔雅莉表示，首都机场节前客流高峰预计出现在4月30日，全天运送旅客约20.8万人次，起降航班1203架次。预计5月5日将迎来返程高峰，全天进出港旅客约为20.7万人次，起降航班1203架次。

首都机场航空业务部航空发展主管石萌萌接受记者采访时表示，“五一”期间首都机场出港目的地主要集中在国内和亚洲城市，比如国内的成都、上海、香港等地，亚洲的东京、首尔、大阪也是比较热门的出行城市。

旅客在自助设备上打印登机牌。人民网记者 乔雪峰摄

旅客在自助设备上打印登机牌。人民网记者 乔雪峰摄

数据显示，今年第一季度，首都机场旅客吞吐量达到1638万人次，同比2023年增长61%，恢复至2019年同期的94%。其中，国内旅客量为1311万人次，同比2023年增长38%。国际及地区航空市场持续恢复，旅客量达到321万人次，同比2023年增长超400%，占比达到首都机场整体旅客量的20%。

据石萌萌介绍，近期，首都机场将陆续恢复北京至哈瓦那、利雅得、爱丁堡、布拉格、伦致盖特威克、圣保罗、巴格达等多条国际航线，并计划加频法兰克福、维也纳、首尔仁川、札幌等多个国际航点。

“‘五一’小长假期间，客流量较平日有所增长，旅客应尽早抵达机场，为后续值机和安检预留充足的时间。”崔雅莉表示，首都机场也将结合航班出港情况，动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员，助力旅客顺畅出行。

同时，首都机场全面整合旅客“从家门到舱门”线下各场景的服务措施，推出“一体化”服务平台，实现在线值机、航班提醒、临时乘机证明办理、安检物品自查、行李追踪、机场交通等线上服务功能，并支持旅客及其家属在线预约爱心陪伴、轮椅借用、免费旅客电瓶车、无障碍车位等服务项目。不仅如此，首都机场还面向老年旅客、首乘旅客等推出一系列差异化服务举措。

根据民航局相关规定，打火机、火柴、点烟器等火种、易燃易爆物品禁止随身携带和托运，水、饮料等禁止随身携带，但可以提前办理托运。

对此，崔雅莉表示，旅客在出发前整理行李物品时，可以通过“北京首都国际机场”官方小程序和APP内的“安检服务”进行物品自查。在安检现场排队等候过检时，可提前准备好有效身份证件和登机牌，验证完毕后将外套和随身携带的手机、钥匙等物品以及箱包内的电脑、相机、充电宝、雨伞等物品取出单独过检，以提高过检效率。

“需要注意的是，近期全国多地雷雨等强对流天气较多，对航空出行造成一定程度的影响。”崔雅莉指出，首都机场提示广大旅客，密切关注往来目的地天气情况及所乘航班动态，合理安排出行计划。

(责编：孙红丽、吕骞)
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