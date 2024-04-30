人民网记者 任妍 栗翘楚

4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行，车展现场，腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江在做客人民网“人民车友会”栏目表示，中国汽车行业正迎来前所未有的发展机遇，在政策扶持和技术变革的大背景下，各大车企纷纷加码新能源车型的布局，抢占未来市场。

从整体上看，赵长江认为，2024年北京车展不仅展车和品牌数量惊人，更重要的是新技术和新能源车型的集中亮相，彰显了中国汽车行业的创新动能。

同时，他也注意到了中国品牌在车展中的强大阵容，中国品牌从过去的可能只占了三分之一，到现在占比已经超过了60%，它的品牌影响力，包括品牌的实力，也是非常之大。赵长江表示，这也反映了中国汽车正在向全球进军的趋势。

作为智慧安全新豪华汽车品牌，腾势汽车在今年的北京车展上全力展示其从产品到品牌的综合实力。赵长江介绍腾势这次带来了四款全新产品，包括宜商宜家智臻豪华全能MPV 2024款腾势D9、“CEO 梦想座驾”腾势D9 PIONEER四座创领版、智能豪华超舒适 SUV全新腾势N7 ，以及全球首秀的腾势旗下首款智能豪华旗舰轿车Z9GT。

对于中国汽车在全球行业中的地位，赵长江认为，中国拥有最完整的产业链和供应链，在技术、成本和规模等方面都具有全球竞争力。“中国是汽车产业链最完整的国家，也是新能源车发展最快的国家，它体现出来的就是我们的供应链带来的技术、成本、规模，在全球的竞争当中独树一帜，在全球汽车产业价值链中有非常强的竞争力。”

同时，他也坦言发展中面临着挑战，比如在全球开疆拓土过程中需要做好本土化运营，以及在品牌建设方面要下更大的功夫。“有序的竞争、本土化的运营、品牌的打造，应该是我们需要做得更好的方面。”

对于当前政策对汽车消费的拉动作用，赵长江认为，车企要抓住机遇，不仅要推出有竞争力的产品，还需要做好用户体验服务。“如果把这两个方面准备好了，我觉得有了国家的产业政策或者消费政策的加持，企业应该能够在市场的高速发展中取得先机，或者说分得更多的红利。”

展望未来，赵长江认为，新时代汽车的发展需要融合新技术、新能源和人工智能等前沿元素，打造出更加智能、舒适和有价值的产品，以满足消费者的多元化需求。“新技术、新能源、人工智能、新材料的应用可以在智能座舱、智能驾驶、人性化设计等多维度为用户带来更好的驾乘体验，从整个产业技术的发展以及新能源产品的发展等多维度角度来看，我觉得我们都应该拥抱新技术，并且积极推动前沿技术的发展。”

对于中国汽车品牌的未来，赵长江充满信心。他认为，在政策扶持和技术变革的大背景下，中国汽车正站在一个新的起点上，必将以更加自信的姿态走向全球舞台，为世界汽车产业注入新的活力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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