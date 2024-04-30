人民网记者 任妍 王连香

4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，上汽大众汽车有限公司大众品牌营销事业执行总监傅强在做客人民网“人民车友会”栏目时，介绍了上汽大众在本届北京车展的参展阵容及其核心产品亮点，他表示，上汽大众一直以来坚持“油电同进”战略，以及公司在智能化布局方面作出多项重要举措。

傅强表示，上汽大众在过去几年一直致力于“油电同进”的发展策略，不仅在新能源领域持续投入研发，也不放弃对传统燃油车的创新。他提到，途观L Pro作为本次车展的明星车型之一，代表着大众品牌在智能化方面的最新成果。途观L Pro的智能化设计包括灯光系统、智能座舱、智能车联和智能辅助驾驶系统四个方面，为驾驶员提供了全方位的智能化体验。

在智能化布局上，傅强表示，途观L Pro采用了先进的灯光系统，投影大灯的应用提高了行车安全性；智能座舱实现了六屏联动，驾驶舱配备了高分辨率的主驾屏和副驾屏，同时支持多种手机投屏技术；智能车联方面，途观L Pro与腾讯合作推出了车载微信，为驾驶人员提供更便捷的信息交互方式；而智能辅助驾驶系统则搭载了大疆车载的纯视觉智能驾驶解决方案，实现了双目惯导的独特导航系统，为驾驶员带来更加智能化的驾驶体验。

此外，针对当前鼓励推动汽车等消费品以旧换新等政策的出台，傅强表示，公司积极响应国家的汽车以旧换新政策，为消费者提供多种补贴政策，包括国补、地方性补贴以及厂家额外补贴，以促进消费者更新换代，推动汽车产业的可持续发展。同时，在电动化方面，大众带来一款服务产品，叫ID.Care保值包，是没有任何套路的、零焦虑的焕新保值包。“未来，上汽大众将继续致力于创新和智能化发展，为消费者提供更优质、更智能的出行体验。”傅强表示。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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