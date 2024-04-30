人民网记者 任妍 王连香

4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行，车展现场，小鹏汽车产品营销总监王征在做客人民网“人民车友会”栏目介绍称，小鹏汽车在本届车展上推出了一系列硬件和软件产品，其中以X9为主打，凸显了智能驾驶和智能座舱的技术提升。

针对今年北京车展的整体亮点，王征认为，尽管新车发布数量不多，但整体聚焦在新能源领域，体现了行业的发展趋势。他认为，中国新能源汽车市场已经呈现出超过五成的渗透率，这也将是未来小鹏汽车持续发展的重要方向。

“新能源发展的核心逻辑是智能化。今后的汽车，除了用AI定义汽车之外，更多的是一些形式的变化，原来车是在地上跑的，今后会发展到空中，甚至发展到其他的一些领域当中。 ”在新时代背景下，王征对新汽车的定义聚焦在“智能化”和“新能源”上。

谈及未来发展计划，王征表示，除了在新能源汽车领域的布局外，小鹏汽车还将着眼于其他形式的汽车发展，如飞行汽车。他透露，小鹏汽车已经布局多年，并将在中国低空领域政策放开后获取市场先机。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经