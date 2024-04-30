人民网记者 任妍 栗翘楚

4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，蔚来助理副总裁、品牌与传播负责人马麟做客人民网“人民车友会”栏目，就本次车展的焦点以及中国汽车行业发展趋势等问题进行了深入交流。

“今年北京车展的火爆程度超乎想象。”马麟坦言，这主要得益于当前用户对新能源车的关注度持续高涨。“去年的上海车展以及今年的北京车展，新能源车已经成为主导，甚至可以说是以电动车为主导了。”马麟表示，这也是本次车展一开始就如此火爆的重要原因。

在新能源车热潮的带动下，蔚来此次也携旗下全系八款车型亮相，其中最受关注的当属新推出的2024款ET7行政版。ET7行政版是ET7的中期改款车型，整体驾驶性能和后排舒适性都得到了明显提升。马麟介绍道，这一车型针对商务用户的需求进行了专门设计，不仅搭载了与旗舰ET9同源的滑躺座椅，还增加了后排商务影音屏，满足商务人士既需要自己驾驶，也需要舒适享受二排的需求。此外，蔚来此次还将旗下12项全栈技术首次在车展上进行展示，引发了观众的强烈关注。

对于中国汽车在全球市场的地位，马麟表示信心满满。他表示，短短三年时间，中国汽车在全球销量层面已然成为不容忽视的重要力量。以新能源汽车为例，得益于国家政策支持、行业研发投入以及人才优势等因素，中国新能源汽车正在快速崛起，并且在海外市场也有不俗表现。“我相信中国汽车在全球的地位会越来越高，从过去的低价到现在的价值越来越高。”马麟表示。

马麟认为，企业应该更多地关注技术创新，而非简单依赖价格优势来获取市场份额。“接下来的竞争还是要回归到技术本身，中国品牌一定要抓住这个机遇，在核心技术上实现突破，放在用户价值上下功夫。”

“新时代、新汽车非常契合我们目前整个行业发展的特质。”马麟认为，新时代，对于每一个汽车品牌来讲，如何在技术研发上、商业模式上、用户服务上创造新的和用户沟通的方式，是需要去关注的一件事情；新汽车，不是单点上的突破，而是全体系的，从整个基础层面的底盘架构，到中间的整车全域的操作系统，再到上面的智能应用，是全方位的进化。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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