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“假日经济”持续升温 小城市撬动文旅“大市场”

欧阳易佳
2024年05月04日09:52 | 来源：人民网
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去江西婺源看漫山遍野的油菜花，去福建平潭看“蓝眼泪”海洋奇景，在西南边陲打卡“中国最大乡村图书馆”……“五一”假期，县域市场成为假期旅游新选择，小城市撬动“大市场”，县域旅游为“假日经济”带来新增量，为国民经济回升向好注入新动能。

今年“五一”假期，旅游市场涌现县域旅游热等新动向。携程平台数据显示，“五一”假期四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%，跑赢全国大盘，且增幅明显高于一二线城市。下沉旅游市场表现突出，“小城市”“小众景点”更受青睐。

体验采茶、插秧，徒步南屏山，体验非遗手工艺，在安徽碧阳镇，以乡村游为特点的亲子耕读游备受游客青睐；身穿汉服，穿行在灰墙青瓦的老街古巷，在浙江松阳县，游客在这里享受“慢下来”的时光……小城市引爆新旅游，一系列新潮玩法，折射出我国消费市场的活力与潜力。

——旅游配套服务体系更成熟。中国旅游研究院院长戴斌表示，全国约72.3%的民用机场分布在延吉、天水、张掖、果洛、阿勒泰、海拉尔、博乐、伊春、阿尔山等中小城市，这些小机场城市以其各具特色的景区、度假区、街区、商圈、菜市场，以及住宿、餐饮、娱乐和购物消费的高性价比，较高的可亲近性，吸引了各年龄段旅游者的关注和到访。

“市场进一步下沉，中小城市、中心城镇和发达地区重点乡村是新兴的旅游目的地，也是日渐增长的旅游客源地。”戴斌认为，持续扩大旅游消费的市场基础，面向下沉市场和需求升级，应务实推进国内旅游提升计划。以游客满意为导向，进一步完善面向散客的旅游公共服务体系，不断提高游客满意度和获得感。

——业态全方位升级消费更有活力。这几日，位于湖南东部的醴陵小城热闹非凡，这座有“千年瓷都”“花炮之乡”美誉的县级市正将“文旅+”与主导产业深度融合，用新场景塑造文旅新品牌。

醴陵着力推动旅游提质升级，先后举办花炮博览会、炒粉节，君子山春笋节、首届醴陵窑美食节、金湖湾景区“乡村草坪露营音乐会”等系列活动，配套发布捡瓷地图、住宿地图、景点地图等网红IP，扩大县域文旅声势，打造当地旅游新热点。

——借力热点“流量”转换更多“留量”。山东淄博烧烤、贵州村超、天水麻辣烫先后出圈，各地做好配套服务，以深厚的文化底蕴满足多元旅游体验，“以游客为中心”的服务理念接住“泼天富贵”。

“五一”假期首日，贵阳的旅游订单增长量在全国省会城市中排第二位，酒店订单同比增长29%。围绕假期服务体验，贵阳的小吃街商圈不断创新消费模式，激发消费活力。以新潮、独特的“贵州老字号”产品折耳根酸奶、香酥鸭、肠旺面、脆哨等吸引着大量消费者，推动旅游消费量质齐升。

业内人士认为，县域文旅应成为我国旅游业转型升级的契机，把“县域文旅热”这把火烧好烧旺，将县域文旅作为提振县域经济重要抓手，标准先行、提升服务、打造品牌、立足民生，让县域旅游不仅成为文旅发展的“硬实力”,更赋能着县域经济高质量发展。让“县域文旅热”不仅出现于“五一”等节假日期间，而是成为一种旅游常态。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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