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奋进正当时——

“回村”逐梦新天地 返乡青年为乡村发展注入新活力

王绍绍
2024年05月04日09:50 | 来源：人民网
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乡村振兴，关键在人。广袤的田野，蕴藏着无限的机遇与希望，为许多年轻人提供了宽阔的舞台。

如今，不少年轻人返回家乡自主创业，把技术和信息带回农村，把新理念带给农民，成为助农增收致富的“领头雁”。他们把学到的知识、技能和创意带回家乡，在广阔乡村“新天地”书写属于青年一代的奋斗故事。

贵州黔东南：秸秆种蘑菇 种出“致富路”

在王静拍摄的短视频里，“种蘑菇”是她提到最多的话题：房前屋后、仓库大棚中，王静向镜头示范着如何利用随处可见的玉米芯和秸秆，种植菌菇等作物。除了种植技巧，王静还会通过短视频和直播介绍各类产品的销售渠道、时令价格、灾害应对等农资农讯，她也成了粉丝口中名副其实的“农村生活记录者”。

王静出生在贵州黔东南苗族侗族自治州黄平县，家里主要以务农为生。2013年，大专毕业的王静放弃大城市的工作，回到家乡尝试自己闯出一条路来。偶然的一次契机，当地举办了短视频培训班，喜欢学习新鲜事物的王静意识到，短视频平台能用比较低的成本呈现乡土特色，甚至能带动自家和周边村子的农产品被更多人认识。

有一天，一条她在玉米秸秆上种植平菇的视频获得了40万的播放量。王静这时才发现，在秸秆、稻草上种植菌菇的技术在自己眼里不算稀罕事，但很多个体农户受限于信息传播渠道，都是第一次听说。

针对许多小农户对农业技术的需求，王静重新梳理了技术，拍摄了一系列介绍食用菌和茯苓等作物的短视频，通过清晰直白又低成本的短视频把菌菇种植技术“零售”给无法批量购买菌种的农民。“因为我自己也种过地，做过农产品的销售，知道乡亲们最‘怕’什么，所以设计视频内容时，尽量让最缺乏技术基础的农民也能学会种植菌菇。”王静说。

如今，王静在短视频平台已经积累了270余万粉丝，带动了云贵川和河南河北等地的菌菇种植规模。她自己组建了一支二十余人的团队，主要由当地照顾老人的“娘子军”组成，每人每年能获得两万余元的额外收入。她想“帮大家多赚点钱”的梦想，正脚踏实地一步步实现。

内蒙古锡林郭勒：有机肥“破圈” 带火供应链

90后小伙杨国民来自内蒙古锡林郭勒盟，大学毕业后，他在苏州、厦门工作了7年，当过程序员，做过电商工作。2021年，杨国民辞职回到老家锡林郭勒牧区，接手家里的肥料生意。此前，杨国民家的肥料主要供给花卉苗木基地，在本地也很畅销，奈何在外地市场难以“破圈”。

有过电商创业底子的杨国民想到了线上销售，他认为直播卖货可能会是一个突破口。2021年10月，杨国民开始了第一次直播。那时，还没什么人在线上卖肥料。网友们看到有人在直播卖有机肥，都不免好奇，直播间很快就有了人气。

有了人流量的基础，“怎么卖”也成了一个问题。厂里生产的大包装肥料原本是针对大型花果园的，不适用于零售。杨国民注意到，很多城市家庭喜欢在阳台、楼顶种花种菜，日常也需要肥料。针对这一需求，杨国民把大袋肥料改成多种规格的小包装，同时升级技术，完全去除异味，方便在城市楼房里使用。

渐渐地，小包装肥料吸引了一批城市用户下单，有机肥成了“爆款”，直播间的热度也上来了。杨国民介绍，那些种植爱好者用习惯了，基本会成为回头客，一直回购。

去年，杨国民通过直播电商卖出2000多吨羊粪肥，不仅自家厂子的年销量翻了5倍，供应链上的牧民也跟着增收。随着肥料工厂扩建，原来只忙一个春季便闲下来的工人，在线上生意的带动下，一年到头都会有收入进账。“看到不仅自家的生意蒸蒸日上，周边乡亲们的日子也越来越好了，心里有一种更大的成就感和责任感。”杨国民说。

广西灵山：竹筐变猫窝 非遗成“爆款”

起篾、分丝、匀丝……经过几道工序，一根竹片在非遗竹编技师的手中变成了纤细的竹丝。90后姑娘刘霞冰出生在广西灵山平南镇，从她记事起，家里随处都是各种竹编物件。在平南镇，附近的十里八乡，竹编手艺几乎家家户户都会，也是大部分人养家糊口的活计。

“灵山竹编”工艺远近闻名，被列入第七批自治区级非遗名录。然而，近年来，随着工业技术的发展，手工制作的竹编制品逐渐被更多流水线制作的容器取代。镇上的不少师傅都被迫转了行，之前的2000多户竹编人家，到2015年就只剩下了10多户，刘霞冰家的竹编加工厂也濒临倒闭。

2016年，刘霞冰辞掉大城市的工作返乡创业，尝试用新技术和新思维去经营家乡的老手艺。但开网店和直播的过程并非一帆风顺，直到2021年，一条短视频的评论区里，有网友提议他们把竹筐改造成猫窝。刘霞冰意识到，这很有可能会是一次转型的好机会。她迅速做出图纸和样品，拿进直播间展示。“那天下午我对着样品，在直播间编给大家看。”她在直播间慢悠悠地编，网友们刷着屏慢悠悠地聊，四五个小时下来，她一共卖出近200个竹编猫窝。

不久，刘霞冰的直播间迎来了有史以来最好的数据，1000多名网友同时在线，四个小时卖了五万多元的货，网店年销售额翻了6倍。竹编猫窝、猫包等宠物用品长期火爆，为刘霞冰和乡亲们带来了稳定的收入。

现在，刘霞冰的竹编店铺已带动当地六百多名手艺人上岗增收，更多年轻人也开始学习“灵山竹编”。一个曾经被认为“没希望”的传统手工行业，又焕发出新的生机。刘霞冰表示，未来，她希望把竹编背后的故事讲给更多人，让更多村民参与进来，带动年轻人学习竹编手艺，一起把非遗传承下去。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
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