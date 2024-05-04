人民网记者 乔雪峰

“五一”假期期间，旅客出行需求旺盛，中短途客流明显增加，全国公路、铁路、水路、民航运输安全平稳有序，客流持续保持高位运行。

记者从交通运输部获悉，5月2日，“五一”假期第2日，全社会跨区域人员流动量28272.03万人次，比2023年同期增长8.4%，比2019年同期增长32.2%。

公路方面，跨区域人员流动量26182万人次，比2023年同期增长9.1%，比2019年同期增长32.9%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量22862万人次，比2023年同期增长9.8%，比2019年同期增长49.7%；公路营业性客运量3320万人次，比2023年同期增长4.7%，比2019年同期下降25.1%；

水路方面，客运量143.36万人次，环比增长63%，比2023年同期增长21.9%，比2019年同期下降29.7%；民航方面，客运量187.47万人次，环比下降13.2%，比2023年同期增长1.4%，比2019年同期增长12.3%。

记者从国铁集团获悉，全国铁路运输安全平稳有序，铁路客流持续保持高位运行。数据显示，5月2日，全国铁路发送旅客1759.2万人次，5月3日预计发送旅客1615万人次、增开旅客列车797列。

国铁集团相关负责人表示，5月3日，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、郑州等热点旅游城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至沈阳、长沙至武汉等热门区间客流相对集中。

据了解，各地铁路部门充分运用铁路12306售票大数据，科学分析旅客出行规律，动态调整列车开行方案，持续增加客流集中方向运力，全力服务保障旅客出行。

“五一”假期期间，各地交通运输部门坚守岗位，全力保障群众假期出行安全，用实际行动诠释劳动之美，成为假期一道亮丽的风景线。

5月2日上午，G4221沪武高速公路常州段沪武方向车流量持续攀升，江苏省交通综合执法局沿江支队第三大队加强数据分析，通过对该路段交通流量走势、事故点位分布、事故形态分析研判，督促其优化视频监控角度、朝向，扩大监控覆盖面。

“五一”假期期间，高速公路过往车流量迎来井喷式增长，给保畅工作带来了巨大压力，江苏省交通综合执法局沿海支队第三大队与高速交警联合开展执法、宣传活动，通过联合执法，加强对高速公路重点车辆的检查，严厉打击超载、超员、非法营运等违法行为，确保高速公路通行安全；通过宣传活动，提高公众安全意识，引导文明出行。

为确保路网运行安全稳定，四川组织开展全路网公路地灾和病害隐患排查处置，各单位提高思想认识，强化责任担当，时刻紧绷安全这根弦；加强隐患排治，及时掌控风险，面对临江沿河等重点部位迅速组织开展排查，针对隐患，及时组织技术人员进行会诊，确保风险可控；加强巡查监测，确保隐患早发现、早处置，第一时间掌握情况，确保安全运行；加强预警响应，收到预警信息后，第一时间传达到基层一线操作层面，严格落实预警响应处置要求。

“五一”假期期间，山东省机场管理集团计划新增加密17条航线，主要通往北京、上海、广州、杭州、桂林、张家界等城市。此外，济南出发至成都、重庆、广州等地的航班搜索指数较高，旅客出行需求旺盛。为满足旅客假期出境游需求，4月起，该集团集中新开加密了首尔、釜山、新加坡、曼谷、芽庄、香港等6条国际及地区客运航线，集团国际及地区客运航线达到13条，比2023年同期增加8条。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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