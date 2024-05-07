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“五一”文旅消费活力足系列策划

自驾游成“五一”出行新亮点 流动的中国涌现澎湃活力

人民网记者 王连香
2024年05月07日09:18 | 来源：人民网
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参观古村古迹、参加民俗活动、品尝地道美食、体验传统工艺……这个“五一”假期，“自驾+旅拍”“自驾+美食”“自驾+越野”“自驾+露营”等多元“自驾+”模式受热捧，为假期旅行增添了别样趣味。

记者注意到，随着游客对于旅游场景定制化、个性化的需求日益突出，今年“五一”假期，自驾出行因灵活性和舒适度高，成为很多家庭的选择。

“自驾+露营”等多元模式受热捧。人民网记者 王连香摄

“自驾+露营”等多元模式受热捧。人民网记者 王连香摄

“假期高铁票太难抢了，假期高速公路不仅免费，而且充电也方便，选择自驾出行更有性价比。”来自北京的曹女士告诉记者，假期5天她们一家四口租了一辆新能源车，体验了一次北京周边小环线之旅。

还有不少像曹女士这样的家庭选择自驾出行。据交通运输部预测，“五一”假日期间日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年的同期水平，自驾出行比例达到八成以上。自驾游成“五一”出行新亮点。

从自驾游目的地看，青海、宁夏、陕西、河南、山西、安徽等省份或自治区的租车天数同比增长超90%。如四川稻城、浙江苍南、内蒙古乌海、新疆阿勒泰、浙江嵊州等热门城市订单量环比增长超500%。

租车平台数据显示，新能源汽车成为本次“五一”小长假的亮点之一，期间新能源车订单量同比增长70%，总出租天数同比增长超100%，创历史新高。“90后”年轻人是租用新能源车型自驾游的主力军。

“今年‘五一’假期出行发生了结构性变化，自驾出行占比达八成，原因是自驾出行具备低成本、便捷性、灵活组合等优势，所以越来越受到消费者的欢迎。”携程研究院行业分析师方泽茜表示。

人畅其行，印证旅游消费市场火热。“自驾潮”叠加旅行新玩法，流动的中国涌现澎湃活力。业内人士表示，自驾出行成主流，得益于交通基础设施的完善和不断攀升的汽车保有量。

系列稿件：

逃离“人从众” “五一”假期小城游成年轻人新宠

(责编：王连香、吕骞)
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