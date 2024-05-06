人民网记者 杨虞波罗

“黄山宏村真的太巴适了，没有那种人挤人的焦虑，尤其是沉浸式的非遗体验，全家都很喜欢。”游客田女士说道。

据文化和旅游部数据中心测算，2024年“五一”假期全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%。

今年“五一”假期，除了传统热门目的地保持着“人从众”的超高旅游热度外，县域旅游市场正释放文旅消费新动能。

记者梳理多家旅游平台数据发现，小城旅游热度居前。

同程旅行数据显示，五一假期上半段，全国三线及以下城市的景区及酒店客流量涨幅显著高于三线以上城市；携程数据显示，扬州、洛阳、秦皇岛、威海、桂林等是比较热门的三四线目的地，旅游订单平均增长11%；飞猪数据显示，黔西南布依族苗族自治州、六盘水、嘉峪关等目的地旅游预订量同比去年平均增速达2倍；美团、大众点评数据显示，湖北神农架、甘肃甘南、广西防城港、四川阿坝等地区的住宿预订量环比增速领衔全国……

很多年轻游客有着更加个性化、小众化的旅游消费需求，“冷门但惊艳”成为他们选择目的地的标准。

“在快节奏的大城市待久了，放假了就想放松一下，而且这些小城市也不缺好吃的好玩的。”游客小李说道。

游客在中国文字博物馆参观。中共安阳市委宣传部供图

随着国内旅游市场发展，年轻人开始探索更多的非传统目的地，通过参观古村古迹、参加民俗活动、品尝地道美食、体验传统工艺等方式，更加深度地体验不同目的地的风土人情。业内分析认为，消费者反向消费的心态明显，从一二线城市向三四线城市甚至县城走，日后将愈发普遍。

从山水田园到古镇风情，从民俗文化到特色美食，小城市的旅游供给正在不断完善，据不完全统计，2023年12月以来，10个省级行政区共新增127家4A级景区，其中65%都分布于县城及县级市。

不同于资源丰富的大城市，小城市仅依靠一个出圈标签，便可带动成倍旅游经济增长。去哪儿大数据研究员粗略计算，吃一顿天水麻辣烫人均消费30元，带动当地消费650元；体验一次泉州簪花仅需40元，带动当地消费900元；去平潭追蓝眼泪高铁大约40元，带动当地消费700元……

小城市旅游的火热，反映出当前旅游客群对性价比的追求——相比一二线城市假期高额的住宿、餐饮费用，小城市更有性价比。再加上规避了“人挤人”，小城市为游客身心放松地度过假期提供了可能。

“从‘一座城’到‘一个景区’再到‘一家小吃店’，年轻人的旅游目标越来越‘小’。”马蜂窝目的地研究院院长称，“‘体验感’正在取代‘目的地’，成为年轻人旅游出行的第一诉求。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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