人民网北京5月6日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，为落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，加快推进《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，国家数据局等有关部门对外宣布，2024年“数据要素×”大赛将于5月正式启动。

记者了解到，2024年“数据要素×”大赛主题为“数据赋能 乘数而上”，大赛通过围绕“数据要素×”三年行动计划，聚焦实际问题，突出数据要素价值，针对相关赛道设置相关赛题，在赛题设置上以应用为导向，旨在通过遴选出一批应用成效显著、创新性强、引领效应好的数据要素开发利用解决方案，带动相关技术产业发展。

在赛题设置方面，围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》部署的工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个行业及领域，对应设置12个赛道，大赛组委会针对每个赛道分别制定赛题指南，鼓励地方结合本地实际合理选择赛道，并结合赛题指南细化赛题。赛题要聚焦解决实际问题，突出数据要素价值。

据悉，本次大赛将秉持开门办赛的原则，鼓励更多的产学研用等主体联合参赛。赛程安排上，分为地方分赛和全国总决赛。全国总决赛阶段拟于2024年10月举办，通过现场路演、答辩评审等环节，评出大赛一、二、三等奖及相关特色奖。全国总决赛相关活动方案由大赛组委会另行公布。

(责编：郝帅、吕骞)

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