人民网北京5月6日电 （记者夏晓伦）近日，中国社会科学院财经战略研究院在北京主办 “数字经济助力乡村振兴”研讨会，并发布《中国数字经济高质量发展报告（2023）》（下简称“报告”）。《报告》认为，数字技术和数字经济成为乡村振兴的重要驱动力，逐步提高了我国农村地区供应链、产业链和价值链发展质效。

《报告》指出，新型实体企业依托强大数字技术能力，促进产业链、供应链数字化、智能化转型，以数字经济和数字技术补齐乡村振兴“短板”，受到业内的普遍关注。

在此过程中，涌现了以京东、华为、中国联通等为代表的一系列同时具备实体企业的基因和属性、拥有创新的数字技术，并全面开放自身能力助力供应链产业链上下游发展的新型实体企业，成为乡村振兴新主体。

以京东集团为例，作为新兴实体企业的重要代表，京东集团于2020年提出了乡村振兴“奔富计划”，截止2023年6月提前完成“三年带动农村产值超万亿”目标，通过运用人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等数字技术，搭建乡村产业服务平台，推动数字与农业经济深度融合，促进了农村一二三产业融合发展。

《报告》还指出，新型实体企业着力推动技术创新、主动接触多元化市场主体、支持农业经营者进入数字生态圈、提供应用性服务以及培养数字化人才等方面具有特殊优势。现实中也涌现了大量在产业、人才、文化、生态、组织等方面促进乡村振兴的典型案例。

对此，《报告》共展开7个专题和5个案例研究，其中包括了京东在贵州修文、新疆伽师、内蒙科尔沁右旗和江西会昌县等多个通过数字经济赋能乡村振兴的实践案例。

在江西省会昌县，当地与京东建设了“智慧果业”数字化平台、小密花乡“会昌独好”数字乡村大脑驾驶总舱、京东数字农场、农产品质量溯源系统等项目，有效改良了脐橙(桔柚)品种，提升了产量和附加值。

《报告》认为，培养更多的新型实体企业，将成为推动实体经济发展的重要举措。新型实体企业“先行者”也正在通过更深入、更丰富、更全面的产业实践，为其他新型实体企业贡献智慧和样本，成为相关领域数字化升级的表率。

(责编：郝帅、吕骞)

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