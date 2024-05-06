人民网记者 乔雪峰

近年来，在数字化、智能化的浪潮下，汽车产业越来越先进，智能驾驶、智能座舱等成为汽车产业变革的新高地。车载显示屏作为连接人类世界与智能设备的第一入口，正逐渐演化为人车交互的首要窗口，成为未来汽车的标配。

随着人车信息交互趋于高效化，车载显示屏幕技术也不断迭代升级。4月25日，在主题为“以新时代 新汽车”的北京车展上，智能网联新能源汽车成为关键词，显示屏作为数字化智慧座舱的“基础设施”，车载显示更是受到极大关注。

一款国风柔性卷轴屏，如古卷徐徐展开……这样的场景并不是在博物馆，而正是在科技含量满满的北京车展上。这款车载中控屏来自红旗国雅，由国内新兴显示厂商维信诺供屏，是全球首款车载卷曲AMOLED柔性屏。

记者注意到，在此次北京车展上，多种显示技术同台竞技，国内车载显示产业正在崛起。除了维信诺供屏的全球首款卷轴屏外，三星、京东方、天马等多家显示企业也都带来了最新车载显示成果。

为何显示厂商纷纷发力车载领域？一方面，车载显示是新型显示领域颇具前景的增量市场，被视为下一个增长点。另一方面，相较常规车载显示，AMOLED显示屏在车载中的应用具有诸多天然优势。

据市场调研机构Omdia发布数据显示，预计到2030年，全球至少有20%的汽车将配备三块或以上的屏幕，每年将保持6.5%的增长率，2030年全球出货量将达到2.38亿片。

对此，维信诺相关负责人告诉记者，首先在形态方面，柔性AMOLED的可弯曲、轻薄等特性更加贴合汽车内部复杂空间，可实现柔性屏创新形态与车内设计的高度匹配；在行车安全方面，AMOLED可采用柔性衬底和盖板，无需上下两层玻璃衬底和盖板，即使受到外力冲击，也不会像传统显示产品一样易碎。

其次，考虑到车内显示可能遇到的强光和暗光环境，OLED屏幕具备高亮度、高对比度的优势，可确保在各种场景下的显示可读性；由于自发光的特性，AMOLED显示屏具备低功耗优势。“当汽车逐步向大屏化、多屏化转变，特别是对新能源汽车来说，AMOLED屏幕带来的功耗收益将更加凸显。”

值得一提的是，进军车载领域并不容易。车规产品一直是仅次于军工和航空航天产品的高品质代名词，对于显示屏在长寿命、耐温性、振动冲击、可靠性等方面有远高于消费级产品的要求。

据介绍，此次红旗国雅所搭载的维信诺车载显示屏，仅通过一年半时间就实现从概念方案到实际车规级应用的落地转化，标志着维信诺柔性车载显示应用迈进新阶段。

(责编：郝帅、吕骞)

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