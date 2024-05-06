人民网北京5月6日电 （记者栗翘楚）4月25日，魏牌新能源All in先锋智能科技，携蓝山智驾版亮相北京车展。当下，汽车市场已经从“增量”转入“存量”，汽车行业的竞争也从单一的产品竞争、营销竞争，进化为体系力的竞争。在发布会上，魏牌CEO刘艳钊先生表示，魏牌新能源将不断深入和应用长城汽车领先的智能科技，对用户驾驶习惯和偏好不断学习、调整、优化，让用户的每一段旅程，都成为他们美好生活的一部分。

其中，Coffee Pilot Ultra智驾系统，是长城汽车最新一代智能驾驶辅助系统，不仅支持行业领先无高精全场景NOA，实现去高精地图，还应用行业第一梯队全融合泊车系统，具备跨层记忆泊车、自动泊车、循迹倒车等功能，为用户提供全场景，点到点的智能化出行体验。

在Coffee OS 3智慧空间内，深度应用AI和大模型，搭载车内空间微动手势交互技术—Coffee Air Touch，用户在车里只要动动手腕，通过捏合、拖动、攥拳等动作，即可完成播放、切换、选择等一系列的指令。更卓越的Coffee AI Sound 智能音响，采用杜比全景声7.1.4音响布局，搭载23个扬声器，峰值功率达2440W，配合全球首搭立体声动态转全景声技术，为用户带来全方位萦绕和身临其境的声音体验，用科技为用户创造美好生活。

魏牌新能源对未来出行的定义，不仅体现在其前瞻性的技术和产品布局上，更在于其对用户体验的不懈追求。以北京车展为契机，魏牌新能源将继续以科技为驱动，全速推动品牌高端化、产品AI化和市场全球化，为用户带来更加美好的出行体验。未来，魏牌新能源，将以创新为导航，运用尖端科技颠覆传统出行方式，为构建“人、车、路、云”深度交融的高端出行生活而向上向新。

(责编：郝帅、吕骞)

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