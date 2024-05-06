人民网北京5月6日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2024年5月1日至5日，全社会跨区域人员流动量135846.27万人次，日均27169.3万人次，比2019年同期增长23.7%，比2023年同期增长2.1%。

其中，铁路客运量9176.5万人次，日均1835.3万人次，比2019年同期增长23.3%，比2023年同期增长1.4%。

公路跨区域人员流动量124977万人次，日均24995.4万人次，比2019年同期增长24.4%，比2023年同期增长2.1%；其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量107592万人次，日均21518.4万人次，比2019年同期增长39.2%，比2023年同期增长1.4%。公路营业性客运量17385万人次，日均3477万人次，比2019年同期下降25.1%，比2023年同期增长6.5%。

水路客运量695.67万人次，日均139.1万人次，比2019年同期下降31.3%，比2023年同期增长6%。

民航客运量997.1万人次，日均199.4万人次，比2019年同期增长11.1%，比2023年同期增长8.1%。

(责编：王连香、吕骞)

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