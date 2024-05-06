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多地文旅市场持续火热 假日里的中国活力满满

人民网记者 许维娜
2024年05月06日16:15 | 来源：人民网
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“我们是从外地过来旅游的，天坛所承载的历史和文化价值厚重，而且是北京的地标性建筑，非常值得一看。我们一家今天算是圆梦了！”4日，刚刚参观完天坛的游客王先生难掩兴奋之情。他告诉记者，希望能趁着“五一”假期，带家人一同领略这座千年古都的魅力。在游览完天坛之后，他们一家三口还计划前往长城观光。

“五一”假期，传统旅游城市热度不减，新兴目的地快速崛起，中国经济呈现满满活力。据文化和旅游部测算，“五一”假期全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

多地迎来旅游消费高峰，也推动了假日经济持续稳定增长。以北京为例，刚刚过去的“五一”假期，北京文旅市场呈现一片繁荣景象。

记者从北京市文化和旅游局获悉，“五一”假期期间，北京共接待游客1696.6万人次，实现旅游收入196.2亿元，同比增长9.4%、10.2%，比2019年同期增长18.5%、23.1%，均创历史同期新高。

记者梳理发现，“五一”假期，国内旅游市场在去年同期高位基础上保持稳中有增的态势，内部结构性变化开始显现：入出境游增速高于国内游，下沉市场增速高于一二线市场。这两股力量的交织，正影响着中国旅游市场的未来发展。

“五一”假期，人们对于旅游目的地的选择呈现多样化趋势。游客都去哪儿？从部分在线预订平台公布的数据来看，热门旅游目的地依次为北京、上海、杭州、成都、重庆、广州、南京、武汉、西安、深圳，这些城市经济发达、交通便捷、文旅资源丰富，多为国家中心城市，是国内旅游热门目的地的常客。

与此同时，“下沉式旅游”也成为社交媒体上的热门话题，这一现象在旅游订单的同比增速上也可以体现：一二线城市小于三四线城市，三四线城市小于县域市场。例如，安吉、桐庐、都江堰、阳朔、弥勒、义乌、婺源、景洪、昆山、平潭是热门县域旅游目的地，旅游订单平均增长36%。

T3出行大数据显示，呼叫量同比增速排名Top10榜单均为三四线城市，分别为亳州、丽水、威海、菏泽、韶关、龙岩、日照、淮安、六安、湖州。

“受追求出行性价比、避免拥挤体验等多重因素影响，‘小城旅游’在今年‘五一’假期兴起，丽水、威海等有山或海的三四线城市出游热度持续高涨，这一现象也在我们节前预测数据中得到了印证。”T3出行相关负责人分析。

对此，携程研究院行业分析师王亚磊表示，县域市场增速超过全国平均水平。这是因为下沉市场基数低，有更大的增长空间。同时，游客更追求舒适和性价比，推动了下沉市场的趋势。此外，下沉市场的住宿和餐饮费用相对较低，更具性价比。平台数据显示，“五一”假期，县域市场酒店价格仅为热门城市的一半。

从搜索热度来看，不少出行平台上新增县域景区近千家。相关数据显示，2023年12月以来，10个省级行政区共新增127家4A级景区，其中65%都分布于县城及县级市。

同时，视频号上的旅行氛围也愈发浓厚，微信用户纷纷发布逛景区、尝美食、挤人海的短视频。“五一”假期期间，视频号总发表量同比增长38%，直播开播用户增长39%，分享旅行日常的短视频发表量增长59%。西湖风景名胜区、天安门广场、外滩等成为高频定位地点。

多个平台也相继发布了“五一”假期旅游数据，全国各地旅游市场消费升级趋势明显，新消费业态持续升温，如演唱会、音乐节等相关搜索热度同比持续增长。常州、合肥、北京、烟台等地音乐节收获较高关注度，带动当地酒店住宿、交通餐饮等增长。

记者注意到，一些城市推出街边音乐会，如天津“桥边音乐汇”、兰州“黄河大合唱”等，让市民及游客驻足街头即可欣赏音乐，带给游客不一样的享受。

假期的气氛从白天延续到夜晚。夜幕降临，夜间旅游项目随着气温升高同步升温，部分地区开启“白+黑”模式。“五一”假期，太原、湖州、南昌、大连、石家庄等地夜间旅游订单增速较高，部分城市同比增长超过30倍。

伴随出入境便利化措施的落地，中国旅游与世界的连接更加紧密。入境游热门景点主要是历史博物馆、主题乐园、地标建筑等，海南三亚直升机低空飞行体验等新项目亦受到外国游客欢迎。

来自携程方面数据显示，出境游方面，“五一”假期，中国游客出境游覆盖全球将近200个国家、超3000个城镇，港澳地区以及东南亚、日韩等短途国家是出境热门目的地。而入境游订单同比增长105%，免签政策效应显著，中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国，累计入境游客同比增长约2.5倍。

业内人士认为，今年“五一”假期迸发的文旅消费热潮，折射出消费市场的蓬勃活力和巨大潜力，有助于促进消费持续恢复和扩大，为推动经济持续向好发展贡献力量。

(责编：郝帅、吕骞)
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