人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门：优化开办道路货运企业涉及的政务服务流程

2024年05月07日09:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，交通运输部、市场监管总局联合印发《高效办成一件事 推动高效开办道路货运企业实施方案》（以下简称《实施方案》），优化开办道路货运企业涉及的政务服务流程，强化业务协同和数据共享，线上开通业务受理模块，实现“全程网办、一网通办”，线下设立工作专窗，实现“一窗受理、限时办结”，最大限度利企便民，全面提升人民群众的获得感、满意度。

《实施方案》明确，6月底前，各省（区、市）互联网政务服务平台全面开通开办道路货运企业“一件事”受理端口，县级以上地方政府政务服务中心开设开办道路货运企业“一件事”综合服务窗口；9月底前，交通运输部互联网道路运输便民政务服务系统上线开办道路货运企业“一件事”线上办理专区，为跨省办理和数据共享提供支持。

据了解，申请办理道路货运经营许可的企业，在依法向市场监管部门办理登记注册后，通过本省政务服务平台线上受理端口或地方政务服务中心综合服务窗口、交通运输部便民政务系统，向县级政务服务中心或交通运输主管部门提出申请，实现全部材料一次性提交。交通运输部门等受理部门同步通过数据共享获取市场监管等部门归集的政务数据，实现申请事项5个工作日内办结，向企业颁发《道路运输经营许可证》，向拟投入运输的货车配发《道路运输证》。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：优化开办道路货运企业涉及的政务服务流程
　　人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，交通运输部、市场监管总局联合印发《高效办成一件事 推动高效开办道路货运企业实施方案》（以下简称《实施方案》），优化开办道路货运企业涉及的政务服务流程，强化业务协同和数据共享，线上开通业务受理模块，实现“全程网办、一网通办”，线下设立工作专窗，实现“一窗受理、限时办结”，最大限度利企便民，全面提升人民群众的获得感、满意度。 《实施方案》明确，6月底前，各省（区、市）互联网政务服务平台全面开通开办道路货运企业“一件事”受理端口，县级以上地方政府政务服务中心开设开办道路货运企业“一件事”综合服务窗口；9月底前，交通运输部互联网道路运输便民政务服务系统上线开办道路货运企业“一件事”线上办理专区，为跨省办理和数据共享提供支持。…
今年一季度全国港口吞吐量实现“开门红”
　　人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部统计数据显示，今年一季度，全国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量节节攀升，生产运营实现“开门红”。其中，完成货物吞吐量40.9亿吨、同比增长6.1％，内、外贸货物吞吐量同比分别增长4.6％、9.5％；完成集装箱吞吐量7673万标箱、同比增长10％，内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长8.5％、11.1％。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部