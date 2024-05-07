人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，交通运输部、市场监管总局联合印发《高效办成一件事 推动高效开办道路货运企业实施方案》（以下简称《实施方案》），优化开办道路货运企业涉及的政务服务流程，强化业务协同和数据共享，线上开通业务受理模块，实现“全程网办、一网通办”，线下设立工作专窗，实现“一窗受理、限时办结”，最大限度利企便民，全面提升人民群众的获得感、满意度。

《实施方案》明确，6月底前，各省（区、市）互联网政务服务平台全面开通开办道路货运企业“一件事”受理端口，县级以上地方政府政务服务中心开设开办道路货运企业“一件事”综合服务窗口；9月底前，交通运输部互联网道路运输便民政务服务系统上线开办道路货运企业“一件事”线上办理专区，为跨省办理和数据共享提供支持。

据了解，申请办理道路货运经营许可的企业，在依法向市场监管部门办理登记注册后，通过本省政务服务平台线上受理端口或地方政务服务中心综合服务窗口、交通运输部便民政务系统，向县级政务服务中心或交通运输主管部门提出申请，实现全部材料一次性提交。交通运输部门等受理部门同步通过数据共享获取市场监管等部门归集的政务数据，实现申请事项5个工作日内办结，向企业颁发《道路运输经营许可证》，向拟投入运输的货车配发《道路运输证》。

(责编：王连香、吕骞)

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