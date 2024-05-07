人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年一季度全国港口吞吐量实现“开门红”

2024年05月07日09:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部统计数据显示，今年一季度，全国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量节节攀升，生产运营实现“开门红”。其中，完成货物吞吐量40.9亿吨、同比增长6.1％，内、外贸货物吞吐量同比分别增长4.6％、9.5％；完成集装箱吞吐量7673万标箱、同比增长10％，内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长8.5％、11.1％。

今年以来，各港口重大项目建设稳步推进，枢纽功能不断增强，综合服务能级持续提升。宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头延伸段对外启用，首次实现“40万吨＋20万吨”矿船双轮并靠；天津港20万吨级北航道正式开通，16个20万吨级集装箱泊位吞吐能力充分释放。

我国沿海港口积极开辟新航线，构建内联外通的航线网络，为进出口货物提供了更加便捷、高效的运输通道；打造内畅外联的多式联运物流体系，助力腹地货源高效出海。一季度，辽港集团海铁联运量同比增长29.3％。

5G、AI、数字孪生等新技术赋能港口生产运营，港口服务能级不断提升。天津港集团发布全新一代智能化集装箱码头管控系统JTOS，烟台港首创的“全系统、全流程、全自动”干散货码头综合接卸效率提高21.9％，散货装船综合效率提高22.6％。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年一季度全国港口吞吐量实现“开门红”
　　人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部统计数据显示，今年一季度，全国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量节节攀升，生产运营实现“开门红”。其中，完成货物吞吐量40.9亿吨、同比增长6.1％，内、外贸货物吞吐量同比分别增长4.6％、9.5％；完成集装箱吞吐量7673万标箱、同比增长10％，内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长8.5％、11.1％。…
财经观察：电子产业恢复两位数增长 新兴领域商业化提速
　　“市场似乎一下就回暖了！”2024年开年以来，市场的“热辣滚烫”让广州天河区的智能办公设备厂商方老板感到无比兴奋。 开年以来，我国电子信息制造业生产向好，效益稳步提升，一系列向上的数据在刚刚出炉的经济“一季报”中尤为亮眼：规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.9个和5.5个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部