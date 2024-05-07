人民网北京5月7日电 （记者王连香）据交通运输部统计数据显示，今年一季度，全国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量节节攀升，生产运营实现“开门红”。其中，完成货物吞吐量40.9亿吨、同比增长6.1％，内、外贸货物吞吐量同比分别增长4.6％、9.5％；完成集装箱吞吐量7673万标箱、同比增长10％，内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长8.5％、11.1％。

今年以来，各港口重大项目建设稳步推进，枢纽功能不断增强，综合服务能级持续提升。宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头延伸段对外启用，首次实现“40万吨＋20万吨”矿船双轮并靠；天津港20万吨级北航道正式开通，16个20万吨级集装箱泊位吞吐能力充分释放。

我国沿海港口积极开辟新航线，构建内联外通的航线网络，为进出口货物提供了更加便捷、高效的运输通道；打造内畅外联的多式联运物流体系，助力腹地货源高效出海。一季度，辽港集团海铁联运量同比增长29.3％。

5G、AI、数字孪生等新技术赋能港口生产运营，港口服务能级不断提升。天津港集团发布全新一代智能化集装箱码头管控系统JTOS，烟台港首创的“全系统、全流程、全自动”干散货码头综合接卸效率提高21.9％，散货装船综合效率提高22.6％。

(责编：王连香、吕骞)

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