人民网记者 申佳平

“市场似乎一下就回暖了！”2024年开年以来，市场的“热辣滚烫”让广州天河区的智能办公设备厂商方老板感到无比兴奋。

开年以来，我国电子信息制造业生产向好，效益稳步提升，一系列向上的数据在刚刚出炉的经济“一季报”中尤为亮眼：规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.9个和5.5个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%……

制图：申佳平

根据中国电子电路行业协会调研的数据，近七成电子电路企业认为一季度订单量与往期基本持平或增长10%以内；四成企业认为一季度利润与往期基本持平，另有近四成企业认为利润将增长超过20%，行业信心普遍较足。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长陈渌萍接受人民网记者采访时表示，一季度，在政策红利持续释放和新技术热点的带动下，我国电子信息制造业延续上年末回暖走势，恢复两位数增长，持续发挥工业经济稳增长“压舱石”的作用，彰显出我国经济的韧性和活力。

值得注意的是，一季度，在产业链和需求端的共同带动下，智能手机产销量“一路高歌”，折叠屏手机、AI手机等诸多创新型高端新品密集发布，“小屏幕”中的“大智慧”，深受广大消费者关注和喜爱。

制图：申佳平

工业和信息化部数据显示，一季度，我国手机产量3.74亿台，同比增长13.6%，其中智能手机产量2.76亿台，同比增长16.7%。国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，一季度，中国智能手机市场出货量同比增长6.5%，延续向好势头。

“智能手机属于改善型需求，其产销量是居民消费的重要风向标之一。”陈渌萍表示，手机行业数据向好，一方面反映了消费市场的回暖趋势，另一方面也体现出我国产业结构优化升级取得成效。各品牌企业创新活跃，有利于进一步提振市场需求，持续推动产业向高端化升级。

陈渌萍坦言，不只是手机行业，从一季度数据来看，我国电子信息制造业的前瞻性基础性创新持续活跃，不少新兴领域的商业化都驶入了“快车道”。智能可穿戴设备、智能家居等新兴消费电子领域新品发布踊跃，相关应用生态逐步构建。

与此同时，电子信息制造业赋能百行千业的速度、深度、广度持续加强，工业互联网、智慧医疗、智慧城市等新业态、新模式加速转变，成为进一步加快建设新型工业化的关键引擎。

数据显示，一季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.3%，较1-2月份回落0.5个百分点，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高0.9个和3.5个百分点。

在陈渌萍看来，我国电子信息制造业投资在实现两位数增长的同时，产业投资结构也正在持续升级。

近年来，我国产业转型升级加快。各地先进制造业、高技术制造业投资增势突出，相应带动了固定投资快速增长。

陈渌萍认为，各地应结合自身禀赋，因地制宜，将积极扩大有效投资与发展新质生产力有机结合，推动电子信息制造业高质量发展。一是结合以旧换新政策推动产业绿色化、智能化发展。二是深化产融合作，提升投资质量。（实习生史子潇对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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