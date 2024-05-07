人民网记者 栗翘楚

国际品牌积极“触电”、自主品牌百花齐放。5月4日，北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）闭幕，10天期间，北京车展共吸引观众89.2万人次到场参观。随着汽车产业变革的加剧，中国新能源及智能网联汽车发展势不可挡，中国汽车市场存有充分的消费动能，多重因素的加持让2024北京车展呈现出新时代特有的新活力。

北京车展现场。人民网记者 栗翘楚摄

馆内观看门道，馆外交易热闹。“五一”假期期间，多家新能源车企公布4月交付数据或销量数据：比亚迪4月销售新能源汽车31.32万辆，同比增长49%；华为鸿蒙智行4月全系交付新车2.96万辆；蔚来4月交付新车1.56万辆，同比增长134.6%……

“成绩单”背后是“真金白银”的补贴为“五一”车市热销加大马力。4月26日，商务部、财政部等七部委联合出台《汽车以旧换新补贴实施细则》，对报废燃油或新能源乘用车并购买新能源乘用车新车的用户，最高给予1万元置换补贴。

该政策发布后，多家车企积极响应，结合“以旧换新”政策推出了大力度优惠。其中，新能源车企在此轮“以旧换新”政策大潮中再度冲在前端。比亚迪针对旗下王朝系列各车型推出优惠购车政策，单车置换补贴至高1.8万元。

在广东佛山，当地开展汽车“置换更新”活动，对消费者售卖本人名下佛山号牌车辆，并向参与活动的汽车销售企业购买新能源车或符合国六排放标准的燃油车（新车），且在佛山注册登记的消费者，最高可享受优惠补贴汽车8000元/辆。

汽车是目前我国制造业单一产品规模最大的行业，产业链上下游众多，拉动经济效果明显。民生证券分析认为，汽车以整车产品为主线，上下游覆盖诸多领域，具体分为生产、流通、售后三大环节，对拉动产业链经济及吸纳就业起着重要作用。从过去四轮政策效果来看，政策刺激对汽车消费的拉动较为明显。与此同时，乘用车市场增换购比例持续向上，换购逐步成为主流购车需求。2016年起，乘用车消费结构开始变化，增换购比例逐步提升，首购比例由2016年的70%下滑至202年的44%，换购比例由2016年23%提升至2023年的45%，增购比例由2016年的7%提升至2023年的11%。2023年增换购比例合计已达到56%，且换购增幅明显，逐步成为主导需求。

此外，民生证券分析认为，政策还有望加速促进下沉市场新能源渗透率加速提升，挖掘前期因设施、供给不足被搁置的需求。2023第四季度，新能源上险渗透率已达36.3%，四五线新能源渗透率低于平均水平，剔除运营车辆看，四线、五线的纯电动渗透率约22%、16%；四线、五线的混动渗透率约10%。现阶段下沉市场对新能源认可度较上一轮政策刺激时已大幅提升，如汽车下乡政策推出，结合现有地方上政策对新能源乘用车补贴的侧重，预计新能源乘用车在下沉市场的空间有望被快速打开。

当前，汽车产品与过去已大不一样，“新汽车”不再仅是单纯的交通工具，而是各种技术综合运用的复合系统。智能网联新能源汽车堪称是集机械、电子、计算、感知、视听、储能等多项技术为一体的“大号终端”，是汽车产业转型升级的主要方向，更是我国发展新质生产力的重要引擎。

在政策端，多部门联合发布促消费措施；在市场端，如何协同发力让汽车消费后劲更足？中汽中心首席专家姚占辉表示，要从自主创新、品牌建设、营销模式、推广更多场景等方面持续发力，持续激发汽车消费潜力。以自主创新为例，生产更舒适、可靠的产品，以赢得消费者的认可，鼓励企业根据市场需求开发多样化的智能网联新能源汽车产品，满足不同消费者的需求。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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