王绍绍

在河南洛阳，牡丹花海古韵悠悠，吸引众多游客驻足欣赏；在山东济宁，国风舞蹈、川剧变脸表演轮番上演，沉浸式实景演出吸引八方游客；在上海外滩，霓虹闪烁人流如织，现代都市尽显蓬勃生机；在广西阳朔，山光水色如诗如画，小城成为旅游热门“打卡”点……

今年“五一”假期，各地餐饮、购物、文旅等消费市场再度开启“人山人海”模式，人们出游意愿强烈、消费热情高涨，折射出了“假日经济”市场的广阔空间。交通运输部最新数据显示，今年“五一”假期，全社会跨区域人员流动量达到135846.27万人次，比2023年同期增长2.1%，“流动的中国”满载生机与活力。

节庆时令、重点品类、特色民俗……“假日经济”火热，背后折射出我国消费市场的活力与潜力，各地特色文化活动接连展开，文旅产品不断丰富。

在陕西西安，大唐不夜城街区里游人如织，身着唐朝服饰的“房玄龄”和“杜如晦”与随机挑选的游客互动答题，幽默的谈吐令“爆梗”不断，引发阵阵喝彩；在河南安阳，殷墟景区的游客络绎不绝，无数甲骨片做成一条从天而落的“瀑布”，取“文字瀑布垂流，千年文化源远”之意，观众从中穿过，感受文字“长河”的魅力；在天津古文化街景区，民间花会踩街活动精彩纷呈，泥人张、耳朵眼炸糕等非遗、老字号店铺游客盈门，“探店寻宝”“夜游打卡”等沉浸式体验活动带来夜间游览新体验……

“读万卷书，行万里路，文旅自古不分家。”中国旅游研究院院长戴斌表示，当前各地的文旅融合进程已经从“诗和远方”的观念融合，逐步发展为文化产业与旅游产业相融合。要进一步结合5G、智能硬件、AR/VR、神经界面、数字媒体、短视频等新一轮数字技术，重塑文化和旅游产业赖以生存和发展的资源基础。

同样是假期出门旅游，这个“五一”假期，许多年轻人选择避开热门出游目的地景区的客流高峰，探索“小众城市、冷门景点”的出游度假新模式。飞猪数据显示，黔西南布依族苗族自治州、六盘水、阿里地区、嘉峪关、陵水黎族自治县、乌兰察布、海南藏族自治州、安顺、景德镇、朔州等目的地旅游预订量同比去年平均增速达2倍，县域和乡村旅游迎来“反向游”“捡漏游”的新潮流。

去“陇上江南”品西北美食，在西南边陲打卡“中国最大乡村图书馆”，去福建平潭欣赏“蓝眼泪”的梦幻场景，到河北正定穿汉服逛古城……日益完善的交通网络、便利的交通基础设施为包括县域旅游在内的“小城游”提供重要基础，随着“Z世代”年轻人旅游观念的变化，许多小城的美食美景、历史底蕴、民俗文化等旅游资源和文旅产品的吸引力不断上升。

境内旅游市场持续火热，出入境旅游也迎来又一次高峰。随着我国免签“朋友圈”持续扩容，出入境游持续升温。打卡长城和故宫、感受张家界奇秀山水、体验河南少林功夫、探索三星堆神秘传说……数据显示，今年“五一”假期，全国边检机关共保障846.6万人次中外人员出入境，较去年“五一”同期增长35.1%，单日出入境通关最高峰达180.1万人次，西安、桂林、三亚、张家界等地成为境外游客的热门旅游目的地，入境游预订同比增长130%。

“过去一年，密集出台的签证政策、口岸的便利化政策和支付便利措施，促进了入境旅游快速升温。”业内人士指出，在大额刷卡、小额支付、现金兜底的政策促进下，入境游消费潜力持续释放，进一步推动经济向好向稳发展。下一步，要着力创新消费场景，优化消费环境，满足多样化消费需求，让“流量”变成“留量”，形成助推经济稳定向好的良性循环。

(责编：郝帅、吕骞)

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