人民网记者 许维娜

2024年中国品牌日活动10日在上海开幕，活动主题是“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”。记者从现场了解到，2024年中国品牌日活动中，专题展区新设了“美好之城”和“和合共创”两大主题，分别展示城市品牌和行业品牌。

在“美好之城”主题板块中，主办方邀请了榆林、延边、眉山、苏州、鄂尔多斯、景德镇和中山这七个城市独立参展。

记者在采访中了解到，上述城市依托2024年中国品牌日活动平台，重点展示了在经济高质量发展的大背景下，如何依托各自的特色产业，持续打造推动区域经济创新发展的新引擎。

对于资源型城市而言，品牌建设不仅是其经济转型的重要加速器，更是牵引整个城市向更高层次发展的重要引擎。其中，陕西榆林品牌展区是区域品牌转型升级和高质量发展热潮的一个缩影。

榆林市发展改革委党组书记、主任崔渊推介当地品牌。人民网记者 许维娜摄

“榆林市借助中国品牌日活动这一平台，展示了其在经济发展新阶段所取得的突破和变革，尤其是在去年国内生产总值（GDP）突破7000亿元大关，占据全省经济总量超过20%的份额之后，榆林的品牌形象进一步得到了巩固和提升。”榆林市发展改革委党组书记、主任崔渊在接受记者采访时表示，这是他们第二次来参展，将重点展现榆林特色产业、创新能力和高质量发展的决心。

“区域品牌在推动经济新旧动能转换和实现高质量发展方面扮演着至关重要的角色。”榆林市发展改革委基础设施和产业发展科科长高立启表示，榆林将充分利用活动平台，强化品牌展示，加强交流合作，持续提升榆林品牌的知名度和影响力，为城市品牌建设和高质量发展提供助力。

区域品牌是新旧动能加快转换、实现高质量发展的广阔舞台。

崔渊介绍，近年来，榆林坚持以品牌建设引领新型工业、现代农业、生态建设、区域经济高质量发展，培育出一批兼容产业特性、乡土特色、民族风情的优质品牌，区域品牌赋能地方经济高质量发展取得积极成效。

榆林是中国羊毛防寒服名城，年产羊毛绒防寒服系列产品1600多万件，是中国重要的羊毛防寒服生产基地。

在榆林展厅内，崔渊向记者热情推介了“榆林羊绒”。“我们拥有丰富的羊绒资源，羊绒自然长度在5厘米以上、细度在15微米以内，被誉为羊绒界内的“软黄金”，产量占全国的10%，我们结合先进的羊绒加工技术等优势，为打造‘榆林羊绒’这一区域品牌提供了坚实的基础。”

羊毛绒产业是传统产业，要想跟上时代的发展和市场的需求，“变”才是“不变”的“制胜法宝”。

“榆林羊毛防寒服正在走向全国、走向世界。目前，榆林的羊绒衫、羊绒大衣等羊绒制品已出口德国、瑞士、加拿大等多个国家。”崔渊表示，近年来，随着冰雪经济的蓬勃发展，榆林羊绒产业积极寻求创新，持续推出符合市场需求的新颖产品，所生产的羊绒服装更是多次亮相国内外重要赛事活动。

榆林不仅以其羊绒产业闻名，还因其在能源和化工领域的重要作用而备受关注。

作为国家重要能源基地，榆林拥有丰富的煤炭资源，是中国现代煤化工产业示范区之一。记者观察到，当地的发展重点在于如何通过煤炭的清洁高效利用，将传统的煤炭资源优势转化为更加可持续、高效的生产力。

在培育壮大新质生产力方面，榆林正致力于通过科技创新和产业结构调整，推动传统能源产业的升级转型。

“目前，我们已经构建起现代煤化工产业高质量发展的‘4+8+N’项目体系，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。”据崔渊透露，当地正在积极创建能源革命创新示范区，力求探索一条能源绿色低碳转型的新路径，将示范区培育成为榆林市新的城市品牌。

同时，榆林也在积极推进新型工业化建设，这意味着要引入和发展新兴产业，如高新技术产业、现代服务业等，以构建多元支撑的产业体系。这样的发展战略有助于提高地区品牌的综合竞争力，促进经济的可持续发展。

在“双碳”目标背景下，促进经济转型升级已成为影响城市发展命运的关键因素。氢能有望成为榆林市实现产业转型的关键支柱之一，此前榆林市已明确提出建设“西部氢谷”的发展战略。

区域品牌的树立，为品牌提供了“大树底下好乘凉”的优势。崔渊表示，未来，榆林将积极培育氢能产业集群，每年投入3亿元氢能产业发展资金，开展氢与现代煤化工耦合、镁基固态储氢技术示范，布局工业用氢应用场景，谋划实施陕蒙输氢管廊，启动建设榆横2000吨制氢示范项目，推广氢能公交和重卡场景化应用。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：郝帅、吕骞)

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