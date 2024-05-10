人民网记者 许维娜

2024年中国品牌日活动于5月10日至14日在上海世博展览馆举行。人民网记者 许维娜摄

“过去，我们曾梦想将世界的品牌引入中国。而今，我们正不懈努力，将中国品牌带向世界舞台。”在第八个中国品牌日活动之际，一位网友的留言格外吸睛，既映照出了中国品牌发展的非凡历程，也照亮了中国品牌崛起的未来之路。

品牌活力是品牌生命力的体现。如今，中国品牌正不断攀向新的高峰，发展势头良好。中国品牌在世界舞台上愈发自信、闪耀。

一组数据佐证着中国品牌综合实力的不断跃升：2023年《财富》世界500强企业榜单中，我国企业有142家，数量位居全球榜首。

目光转向上海。2024年中国品牌日活动于5月10日至14日在此举行，以“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”为主题。这场活动中，中国品牌魅力尽显。

望向更远处。品牌是经济高质量发展的重要象征，也是质量强国的内在支撑。中国品牌建设从一路泥泞一路辙，到一路春风一路歌，完成了从“白手起家”到迈向“世界一流”的蜕变。

积极融入国家战略 中国品牌乘风破浪昂扬奋进

从产品大国迈向品牌大国，中国品牌依靠什么？

大家有着共同的答案：积极融入国家战略布局。近年来，一批批中国品牌积极承担责任、主动作为，不断为中国式现代化和经济高质量发展贡献力量，在服务国家发展战略中彰显着独特价值。

四川雅安的鱼子酱远销美、德、法等30多个国家和地区；黑龙江抚远建成亚洲重要的蔓越莓规模化种植基地，种植面积达4200亩……各类区域优势特色品牌在中国遍地开花，新质生产力加快形成，折射出经济发展的蓬勃活力。

从传统产业到战略性新兴产业，再到未来产业，都有新质生产力的用武之地。当前，不少传统民族品牌正以科技创新为锚点，迈出品牌崛起的坚定步伐。

近年来，有着355年历史的老字号品牌王致和在传承非遗古法技艺的基础上进行“自我更新”。“传承不守旧、创新不忘本”是王致和的初心，满足多种场景和不同消费人群的需求是其穿越时空、让品牌与产品穿越周期的关键；老字号品牌北京稻香村推进新型工业化生产，并尝试企业数智化改革，通过应用和升级数字化管理系统，实现产、供、销业务流程网络化；泸州老窖牵头建成了国家固态酿造工程技术研究中心，并启动了智能包装中心试生产。借助创新和数智化的发展之翼，中国的酒品质正在收获更多认可。今年是中法建交60周年，在法国巴黎布龙尼亚宫举行的“你好！中国”旅游推介会上，该品牌还作为代表参会，展示了产品品质新风采。

中国品牌肩负着讲好中国故事的使命，同时也承担着传播中国价值的重任。蒙牛集团积极响应共建“一带一路”倡议，在东南亚建设了四座现代化的样板工厂，也搭建起了中国与东南亚地区“民心相通”的品牌桥梁。

作为一家业务范围涵盖了人们衣食住行用和精神文化生活的大型多元化中央企业，保利集团发挥品牌“稳定器”作用，夯实产业价值基本盘，不断优化贸易、升级地产、做特工程、做强文化。同时聚焦战略性新兴产业和未来产业重点领域谋篇布局，承建海上风电项目，开展矿山生态修复，发展绿色建筑，助力实现“双碳”目标。

“讲好中国故事、传播好中国声音至关重要。”青岛啤酒相关负责人介绍，为了在海外市场更好地展示品牌特色，其推出了融合了中国传统文化元素如生肖、青花瓷等的产品包装，将深厚的历史底蕴与国际流行设计元素巧妙融合。目前，其产品已远销全球120个国家。

“品牌的发展不能仅仅依靠自身力量，更需要汇聚智慧、人才和资源。”君智战略咨询董事长谢伟山认为，当前广阔的市场资源和巨大的发展空间为品牌提供了无限潜力。品牌应积极响应培育新质生产力的号召，通过战略创新护航品牌高质量发展。

满足美好生活追求 中国品牌坚守匠心砥砺前行

从文化自信转向品牌自信，中国品牌秉持什么？

随着人民群众需求个性化与多样化属性提升，越来越多的中国品牌建立起适应需求变化、更好服务百姓的共识，搭上传统文化崛起的“东风”，由单纯的产品输出转向技术输出、资本输出、品牌输出并重，中国品牌的自信也在此过程中得以建立。

“国货品牌正迎来宝贵的发展契机，要扎扎实实提升产品品质。”薇诺娜相关负责人介绍，品牌始终致力于推动产品研发流程的优化，以及原料筛选等方面的升级。据了解，该品牌已连续三次参加世界皮肤病学大会，让更多人看到中国品牌在健康美好生活领域的不懈追求。

人民群众对美好生活的热切向往，为品牌建设指明了方向，同时激发了越来越多的品牌新力量，在“质”敬品质新生活上持续发力。

在电商领域，潮流电商得物相关负责人介绍，品牌建立了从品质把控到服务细节的多维体系，为消费者提供更多美好购物体验。据悉，得物在2024年中国品牌日上海展区亮相，展品涵盖非遗传统工艺、海派元素等具有浓厚“国潮”特色的商品，为消费者逛展增添了更多看点。

在智慧生活赛道，海尔着重把握消费升级的脉搏。该品牌为消费者打造了智慧家庭全场景的解决方案，实现了智能家居与个性化需求的新融合。在探索绿色发展路径上，其探索出全流程、全链条、全生态的绿色发展理念，为消费者创造既环保又具备艺术格调的新生活空间。

在医美行业，代表品牌转型产业互联网，引入大量产业人才，探索重构医生、机构、产品器械等生产要素，“医美的本质是医疗交付。只有进入医疗供给侧做深度改革，才能提升医疗交付品质和效率，降低成本，提升消费者满意度。”新氧集团董事长兼CEO金星说。

可以预见，随着科技的进步和消费者需求的升级，中国品牌将以更加开放的心态和更加务实的行动，与消费者共创美好生活新体验。

努力践行社会责任 中国品牌不忘初心共筑梦想

品牌的高质量发展不仅体现在品牌性能、技术的提升，更体现在品牌所承载的精神内涵、战略格局和社会责任上。携手迈向高质量发展，中国品牌怎样践行社会责任？

当前，越来越多的中国品牌将社会责任纳入品牌核心价值中。“年轻的互联网企业同样需要展现温暖与担当，积极向需要帮助的群体传递关爱与关注。”近年来，社交平台Soul通过公益画展、线上互动等创新形式，为孤独症儿童、视障群体等开展了一系列公益活动。

短视频传播平台如何担好社会责任？快手科技相关负责人介绍，结合平台特点，正努力为优秀品牌打造新的成长空间。数据显示，2023年，快手年度商品交易总额达1.18万亿元。在新场景、新业态的推动下，其不仅在创新就业模式、稳定就业环境方面发挥积极作用，还致力于推动乡村振兴，为社会进步贡献更多力量。

努力让人民群众住上更好的房子，享受更高品质的生活是众多房地产品牌的共同追求和愿景。新世界中国将高品质住宅和大型综合体项目的开发作为发展重点，并在绿色建筑和可持续发展等方面发力。集团相关负责人介绍，该品牌已在内地推动超过20个项目获得国际性绿色建筑认证，项目总面积近500万平方米。

从苦练内功、自我提升，到厚积薄发、遍地开花，中国品牌的成长速度令人称奇。它们是衡量中国经济的一把标尺，丈量出“中国制造”在“十四五”时期不断向“中国质造”和“中国智造”迈进的脚步。敢“闯”敢“创”，中国品牌还将继续昂首奋进、砥砺前行。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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