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“‘五一’消费新观察”系列报道

绿水青山迎客忙 生态旅游激发“假日经济”新动能

欧阳易佳
2024年05月07日08:55 | 来源：人民网
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“仿佛每个城市都来了1亿人”“在大量人群中发现少量景色”“热门景点一‘票’难求”……今年“五一”假期，文旅消费市场持续恢复，“假日经济”火热依旧。数据显示，5月1日至5日，全社会跨区域人员流动量约13.6亿人次。绿水青山之间，处处是人们畅游的身影与脚步。

纵情自然，体验在龙苍沟国家森林公园“洗肺”；漫步山林，细品无锡宜兴竹海绿韵；登高望远，纵览九华山群峰竞秀、怪石嶙峋……“五一”假期，全国各地处处充盈着暮春初夏的甜蜜气氛。旅客出游意愿强烈，踏青、赏花、游玩，市民游客纷纷走进公园风景区，畅享假日收获无限欢乐。

绿水青山有颜亦有值。2023年9月，国务院发布《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，要求在严格保护的基础上，依法依规合理利用国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、沙漠公园、地质公园等自然生态资源，积极开发森林康养、生态观光、自然教育等生态旅游产品。

康体养生游、雨林康养游……随着生态旅游热潮的到来，“森林康养游”成为不少游客向往的“诗和远方”。甘肃省陇南市的“陇上江南康体养生游”、海南神玉岛文化旅游区的“雨林康养之旅”、贵州省湄潭县的“相聚中国茶海，浪漫康养之旅”均吸引来了众多游客。“‘五一’假期的客房已经订满，说明市场对森林康养类产品还是十分认可的。”海南神玉岛文化旅游区负责人说。

生态为底，赏花游“出彩”又“出圈”。“五一”假期，贵州省铜仁市的世界自然遗产地梵净山的杜鹃花迎来最佳赏花期，漫山遍野的杜鹃花花开成海，层层叠叠遍布整个山头，吸引众多游客驻足观赏。近年来，贵州印江不断加大对梵净山周边动植物的巡查保护力度，60多种野生杜鹃花得以在该区域繁衍发展，衍生而来的特色赏花游、花经济正拉动当地旅游消费迈上新台阶。

万里长江展美丽新画卷，水上游火爆“出圈”。“五一”假期，三峡水利枢纽的“大国重器”与峡江两岸的锦绣山河备受游客青睐。数据显示，“五一”假期期间，三峡升船机通过旅客1.42万人次，同比增长17.97%；葛洲坝三号船闸通过旅客5.44万人次，同比增长15.16%；石牌辖区客渡船渡运游客达10.9万人次，同比增长2.83%。三峡枢纽河段呈现出一片安全平稳繁忙有序景象。

中国贸促会研究院院长赵萍认为，从“五一”假期消费情况来看，商品消费持续回升，服务消费也保持较高增长势头。全年来看，消费增长的潜力将得到更加充分释放，消费规模稳中有进，消费在国民经济中第一拉动力的地位将得到巩固。

绿水青山吸引八方游客，同样点燃了海外游客的消费热情。“五一”假期，满载韩国游客的大巴车在张家界随处可见。数据显示，一季度，韩国仍是张家界主要客源地，一季度到张家界旅游的韩国游客达10.51万人次，比2023年同期增长367.76倍，比2019年同期增长27.07%，韩国游客占张家界入境游客总量的40.23%。“张家界奇特的景色，在韩国很受欢迎。今天来到此地，真的像是走进了仙境，果然名不虚传。”张家界武陵源景区韩国游客金女士说。

生态旅游的蓬勃发展，成为绿水青山转化为金山银山的有益探索。业内专家表示，生态文明建设要坚持生态惠民、生态利民、生态为民，让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点。当绿水青山的“颜值”成为发展“产值”，既为地方经济实现高质量发展注入“一汪活水”，也为民众增收致富开辟了更为丰富的路径，孕育了更多的机遇。让自然之美与经济发展和谐共生，让绿色成为经济增长的新动力。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)
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