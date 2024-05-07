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“五一”假期热潮涌动 假日经济点燃消费市场新引擎

王绍绍
2024年05月07日08:32 | 来源：人民网
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江苏南京“长江传奇”号游轮来回穿梭，宁夏“沙湖不夜城”灯火辉煌，上海南京路步行街上游人如织，北京鼓楼红墙前拍照留念的游客络绎不绝……这个假期，“流动的中国”活力满满，彰显繁荣发展的生机活力。

消费是拉动经济增长的重要引擎，今年“五一”假期，随着文旅消费市场的持续恢复，各地景区再次迎来客流量高峰，假期出行的人潮涌动，激发消费市场的强劲动力。文化和旅游部最新数据显示，“五一”假期5天，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

“为一场演出奔赴一座城”，今年“五一”假期，多地将音乐节、演唱会、特色民俗表演等元素与旅游跨界融合，一系列新潮玩法不断“解锁”，丰富着游客们的假日出游体验。

在福建泉州，闽南语音乐节在“五一”期间火热开唱，高甲戏、木偶剧团等泉州特色非遗项目展演助阵，现场还设置簪花体验、闽南语挑战等多个特色展点，让广大乐迷既能享受动感音乐，又能体验传统的闽南文化；在广州，沉浸式疍家水乡国潮集市活动吸引了不少游客，在观赏东涌镇特色“发斗”表演的同时，划龙舟、坐花船、听咸水歌等活动让游客身临其境，体验沿岸水乡风情。

“以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游的深度融合，是‘五一’假期文旅市场的特点之一。”中国旅游研究院院长戴斌表示，消费需求变迁、科技进步和业态创新，这三个要素是文化事业、文化产业和旅游业融合发展的逻辑基础。要以旅游消费激活公共文化资源存量，再以文化创造、科技创新和产业投资为旅游业注入高质量发展新动能，为各地游客提供高品质的内容、产品、服务和沉浸式的场景。

赶一场国风市集，换上汉服穿越时空，来一场和传统文化的邂逅；去一次野外露营，约上三五好友围炉煮茶，闲聊品茗；体验一把城市骑行、飞盘、陆地冲浪，变身“运动达人”……今年“五一”期间，各种新业态、新玩法受到消费者追捧，文旅市场在周边消费场景的溢出效应愈发明显。飞猪数据显示，今年“五一”假期，境内游人均预定量同比去年增长12%，其中用车、酒店、线路游等服务人均预订量增幅明显，人均消费金额同比去年增长19%，“露营游”“味蕾游”等新兴旅游方式成为人们的热门选择。

除了新潮玩法，“夜游经济”也成为今年“五一”消费的新增长点。在广西桂林，八里街夜市、正阳步行街、临桂夜市等“网红宵夜街”人潮涌动，“印象刘三姐”“壮美漓歌”等景区夜间演艺项目、夜间展览轮番上演，吸引游客夜间游览；在山东临沂，“人在船中坐，船在画中游”的夜游涑河活动给游客带来沉浸式体验，穿插激光水幕、装置艺术、科技化秀场等水上表演，让游客体验东夷文化和琅琊文化的传统韵味……

夜间“烟火气”升腾，新潮玩法层出不穷，展现出假期消费市场活力。平台数据显示，今年“五一”假期在夜间时段的消费环比增长127%，夜间玩乐订单同比增长60%，“夜游经济”的新消费场景和商业模式不断涌现。

“在当下，夜游已经成为了许多游客出门旅游的必备选项，‘夜游经济’正在成为展示城市形象的‘新赛道’。”业内人士指出，“夜游经济”作为一种新型文旅业态，正成为扩大内需、拉动消费的发力点。要推进文旅融合、挖掘消费潜能，由以往单一业态的消费模式逐渐向产业多元化、场景融合式等新模式转变，让“夜游经济”成为假日消费的新亮点。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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