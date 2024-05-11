人民网北京5月11日电 （记者乔雪峰）一季度以来，我国物流运行总体延续了前期的恢复态势，社会物流总额增速稳中有升，物流市场活跃度提升，供给结构持续优化，助力经济运行效率整体有所好转。特别是进入3月份上下游产业结构升级步伐加快，运输、保管周转效率显著改善，市场经营主体预期向好，物流运行整体稳中有进。

中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年一季度社会物流总额88.0万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，增速比上年四季度加快0.5个百分点，比上年同期提高2个百分点。

中国物流信息中心分析师高帅表示，从社会物流总额结构看，农产品、进口、民生消费领域基本稳定，工业品物流总额占社会物流总额比重仍在88%，物流支撑生产领域的作用依然强劲。与去年四季度相比工业生产、民生消费等领域物流需求增速保持较快恢复态势，拉动作用较为明显，进口、再生资源等领域增势有所回调。

酒类行业作为物流服务的重要领域，其供应链管理面临着诸多挑战。酒企在供应链数字化建设上仍在不断完善，过程中难免出现供应链信息割裂，质量差，汇集不完整，追溯困难等问题，形成信息孤岛。

此外，多层级物流配送体系造成了销售和物流信息反应速度慢、渠道库存不透明、库存积压和周转慢等问题，而且仓配物流管理数字化程度相对较低，运营过程监控管理难度大，无法彻底解决商品追踪溯源问题。

“过去10年，电商销售渠道的快速发展让消费者享受到了更多样化的选择、更低的成本和更优质的服务体验。”近日，百世集团副总裁、百世供应链副总经理魏永强在第二届酒类物流供应链产业年会上表示，但同时也给行业带来了一些挑战，并推动品牌方关注供应链前端的生产效率。在这样的背景下，供应链的数字化和智能化成为了企业竞争的关键。

高帅分析称，随着市场需求持续恢复，物流业务活动趋于活跃，重点物流企业营收有所改善。根据重点调查数据显示，一季度重点物流企业提供端到端的全程供应链方案和服务的相关业务增势良好，供应链合同订单数量同比增长超过17%，一体化物流业务收入同比增长超过20%。

对此，魏永强认为，当前，物流服务不再局限于传统的仓储和运输，而是通过不断的产品创新、流程优化、设备更新和管理升级，提升服务体验和降低运营成本，以增强企业的市场竞争力。在这一转型过程中，物流供应商的角色已经从单纯的作业执行者转变为系统集成者和运营指导者。

“客户端的数据中台在供应链管理数智化中扮演着至关重要的角色，它不仅满足客户对物流供应商管理的需求，还适应多渠道销售模式的发展和快速产销协同的市场要求。”魏永强说。

(责编：郝帅、吕骞)

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