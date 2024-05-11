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科学家担纲班主任 中国科学院大学在甘肃开展本科招生

2024年05月11日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者栗翘楚）近日，记者从甘肃省教育考试院获悉，今年中国科学院大学将首次在甘肃开展本科招生。

据悉，今年国科大将首次在甘肃招收20名本科生。2024年是甘肃省新高考改革落地第一年，国科大在本科批C段填报志愿。

值得关注的是，国科大每个班级配备科学家班主任，由院士、研究所所长等担任。2024年，国科大本科招生专业有数学与应用数学、物理学、化学、天文学等15个专业。本科生阶段实行全员全程学业导师制，每名本科生都有一位学业导师，导师全部具有教授（研究员）及以上职称或学术荣誉，将引导学生开展科研创新活动。

同时，国科大为本科生设计了“三段式”的培养方案。第一阶段为一年半的公共基础课学习；第二阶段为一年半的专业基础课学习，自由转换专业无门槛；第三阶段为第四学年的专业学习和科研实践。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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