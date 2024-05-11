人民网北京5月11日电 （记者孙博洋）今年5月10日是第八个“中国品牌日”。品牌日当天，中国质量万里行促进会发布了2024中国品牌日倡议书。

今年是“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”提出十周年，发展新质生产力是推动“三个转变”的内在要求和重要着力点。当前，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，为抢占未来发展制高点，下好战略先手棋，需要加快培育新质生产力，持续推进“三个转变”。

倡议书提出，加快培育新质生产力，要加力推动中国制造向中国创造转变。要加快培育新质生产力，持续推进中国创造，就要以国家战略需求和市场发展需求为导向，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，集中力量进行自主性原创性引领性科技攻关，解决好“人有我无”“人优我劣”的“卡脖子”技术问题，解决好“人无我无”“从0到1”的“无人区”跨越问题，加快质量攻坚和技术突破，将创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手里，打响中国“智”造、中国创造的双响炮，实现原创性技术成果、颠覆性创新成果在神州大地的竞相涌现、茁壮成长。

倡议书还提出，加快培育新质生产力，还要加力推动中国速度向中国质量转变。要牢牢把握高质量发展这个首要任务，加力推动中国速度向中国质量转变，就要把发展新质生产力作为推动高质量发展重要着力点，瞄准当前掣肘高质量发展的薄弱环节，集中力量、集聚资源、集成要素，突破“大而不强、全而不精、宽而不深”的局限，突破全球产业链“微笑曲线”的低端锁定，促进产业高端化、智能化、绿色化。要加强科技创新和产业创新深度融合，坚持质量第一、效益优先，大力提升供应链、产业链的质量保证能力，加快质量提档升级，推进全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系应用，切实发挥新质生产力的引领带动作用，为推动高质量发展打牢基础。

针对中国品牌，倡议书提出，加快培育新质生产力，更要加力推动中国产品向中国品牌转变。广大企业要大力提升技术创新和质量水平，夯实品牌建设基础；丰富品牌文化内涵，提升品牌建设软实力；加大品牌宣传推广，提升品牌影响力。以品牌建设赋能高质量发展、高品质生活和高水平开放。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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