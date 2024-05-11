人民网北京5月11日电 （黄盛）证监会5月10日发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》（以下简称《规定》），新规自发布之日起实施。

《规定》突出目标导向和问题导向，要求上市证券公司规范市场化融资行为；审慎开展高资本消耗型业务；完善从业人员管理及长效激励约束机制，严格规范短期激励，不得过度激励；要求上市证券公司应当持续健全考核问责机制和声誉风险管理体系；重视提高现金分红水平，鼓励形成实施股份回购的机制性安排。

Wind数据显示，目前，上市证券公司有43家，总资产占全行业的77%，2023年的营业收入、净利润分别占全行业的70%和77%。此外，今年一季报数据显示，43家上市券商合计实现营业收入1058.28亿元，同比下滑21.55%；合计实现净利润293.51亿元，同比下滑31.69%。仅5家公司实现营业收入、净利润同比双增长。

业内人士认为，随着公司治理规则体系不断成熟，上市证券公司整体保持规范稳健发展态势，但仍面临“大而不强”的问题，在发展理念、内控治理、投资者保护、信息披露等方面距离一流投资银行和投资机构的标准和要求仍有较大差距。为此，有必要根据当前的监管要求和行业发展形势，对《规定》进一步修改完善。

也有专家向记者表示，此次《规定》要求上市证券公司以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用，意在落实新“国九条”，加速建设一流投行。

证券公司是资本市场的“看门人”，是企业直接融资的“服务商”。中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”。2024年以来，证监会较为集中地出台了《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》（下称《意见》）等四部政策文件，释放强本强基、严监严管信号，指引证券行业差异化发展、特色化经营，加快推进建设一流投资银行和投资机构。

今年4月出台的新“国九条”也明确，证券公司要发挥在产品创设及流动性服务上的优势，将完善自身风险管理与强化对市场主体的主动管理能力相结合，助力资本市场持续稳定发展；要更好发挥资本市场风险共担、利益共享机制，引导更多社会中长期资本流向科技创新、绿色转型、数字化等领域，通过市场化并购重组更好地响应传统产业转型发展和新兴、未来产业集聚创新要素的需求，加速推进创新资本形成，更好服务新质生产力发展；要勇于承担一流投资银行对资本市场文化的塑造责任，通过建设中国特色社会主义证券行业文化来推动资本市场形成良性投资文化。

另据了解，这不是《规定》第一次修订。证监会于2009年发布了《规定》，并分别于2010年和2020年进行了修订。

证监会表示，将持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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