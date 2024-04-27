人民网北京4月27日电 （记者孙阳）4月26日，2024珠海国际海洋智能科技展览会(以下简称2024珠海海洋展)在珠海国际航展中心举办。2024珠海海洋展以“智汇海洋，科创未来”为主题，吸引了近200家涉海企业及院校携1000余件智能装备及解决方案集中展示，旨在打造兼具上下游产业链、智能科技应用、产学联动的海洋主题特色综合性展会。

据了解，本届展会全方位展示海洋智能及无人装备、海洋新能源、智慧船舶、海洋新材料、海洋牧场及深海养殖、游艇、海岛开发及旅游等领域新展品、新技术、新成果。其中，珠海云洲智能携海洋无人艇实艇登场，并带来在海洋测绘、海洋油气、海上安全、海上风电等领域的开创式应用案例，天津大学携“海燕”滑翔机等装备亮相。

展会期间还举办了包括主论坛——大湾区海洋发展论坛在内的近20场高规格会议论坛。中国科学院院士陈大可、中国工程院院士潘德炉、国家海洋技术中心海洋能发展中心副主任崔琳等近50余位专家学者就粤港澳大湾区海洋产业发展、海洋牧场、水下无人系统、海洋新能源、海洋遥感、生态保护、海上应急消防救援等话题进行交流分享，共话海洋领域技术前沿和热点问题。

同时，中青博联在本次展会中特设“2024粤港澳大湾区海洋新能源展示专区”，中国电力工程顾问集团有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、阳江海上风电实验室等能源投资企业、电力设计院及工程服务企业、装备制造及供应商、科研服务机构、服务咨询机构集中展示。据悉，本届展会由珠海市会展集团有限公司、珠海华发集团有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司共同主办。

(责编：王震、高雷)

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