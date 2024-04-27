人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年水资源领域“澜湄周”活动举办

2024年04月27日12:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）4月26日，2024年水资源领域“澜湄周”活动在京举办。与会代表就深化澜湄水资源合作等话题深入交流。

水利部国科司司长金海表示，澜湄六国“同饮一江水，命运紧相连”，有着先天的合作优势、牢固的合作基础、强烈的合作愿望、巨大的合作潜力。中方愿同流域各国一道，加强治水理念和经验分享，深化技术交流、项目合作、人才培养，积极探索全流域治理管理合作，持之以恒推进澜湄水资源合作事业，为澜湄六国打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区和全球文明倡议首善区，持续增进各国人民福祉贡献更多水利力量。

外交部亚洲司参赞李昕表示，澜湄六国是唇齿相依的命运共同体。八年来，六国秉持“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的合作理念，推动澜湄合作机制从生根发芽到枝繁叶茂，成为区域合作的“金色样板”，700余个澜湄合作专项基金项目相继落地，为流域国家经济发展和民生改善注入不竭动力。中国向湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，充分发挥上游水利设施“调丰补枯”作用，同各国共同应对旱涝灾害，并通过开展“澜湄兴水惠民计划”“澜湄甘泉行动计划”“大坝健康体检”等项目，增进地区民生福祉。

会议期间，外交部边海司参赞孙鲁山、全球湄公河研究中心中国中心秘书长杜兰、清华大学跨境河流水与生态安全研究中心主任田富强、澜湄水资源合作中心处长高立洪、河海大学泰国博士留学生裴妮分别就澜湄国家命运共同体建设，澜湄水资源合作进展及关键技术、青年在澜湄水资源合作中的使命担当等相关议题作专题报告。

湄公河国家驻华使节高度赞赏澜湄水资源合作取得的积极进展，一致认为澜湄六国亲如一家，澜湄水资源合作前程似锦,澜湄水资源合作中心发挥了重要的平台支撑作用，一致表示愿积极推动全流域治理的交流和合作，共享发展机遇，共迎风险挑战,共建面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年水资源领域“澜湄周”活动举办
　　人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）4月26日，2024年水资源领域“澜湄周”活动在京举办。与会代表就深化澜湄水资源合作等话题深入交流。…
黑龙江干流全线开江 省内主要江河防凌工作顺利结束
　　人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月25日20时，黑龙江上游干流呼玛江段开江。至此，嫩江、松花江、黑龙江、乌苏里江干流均已全线开江，开江期间凌情平稳，没有发生大的险情灾情，防凌工作顺利结束。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部