人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）4月26日，2024年水资源领域“澜湄周”活动在京举办。与会代表就深化澜湄水资源合作等话题深入交流。

水利部国科司司长金海表示，澜湄六国“同饮一江水，命运紧相连”，有着先天的合作优势、牢固的合作基础、强烈的合作愿望、巨大的合作潜力。中方愿同流域各国一道，加强治水理念和经验分享，深化技术交流、项目合作、人才培养，积极探索全流域治理管理合作，持之以恒推进澜湄水资源合作事业，为澜湄六国打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区和全球文明倡议首善区，持续增进各国人民福祉贡献更多水利力量。

外交部亚洲司参赞李昕表示，澜湄六国是唇齿相依的命运共同体。八年来，六国秉持“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的合作理念，推动澜湄合作机制从生根发芽到枝繁叶茂，成为区域合作的“金色样板”，700余个澜湄合作专项基金项目相继落地，为流域国家经济发展和民生改善注入不竭动力。中国向湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，充分发挥上游水利设施“调丰补枯”作用，同各国共同应对旱涝灾害，并通过开展“澜湄兴水惠民计划”“澜湄甘泉行动计划”“大坝健康体检”等项目，增进地区民生福祉。

会议期间，外交部边海司参赞孙鲁山、全球湄公河研究中心中国中心秘书长杜兰、清华大学跨境河流水与生态安全研究中心主任田富强、澜湄水资源合作中心处长高立洪、河海大学泰国博士留学生裴妮分别就澜湄国家命运共同体建设，澜湄水资源合作进展及关键技术、青年在澜湄水资源合作中的使命担当等相关议题作专题报告。

湄公河国家驻华使节高度赞赏澜湄水资源合作取得的积极进展，一致认为澜湄六国亲如一家，澜湄水资源合作前程似锦,澜湄水资源合作中心发挥了重要的平台支撑作用，一致表示愿积极推动全流域治理的交流和合作，共享发展机遇，共迎风险挑战,共建面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。

(责编：王震、高雷)

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