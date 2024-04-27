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黑龙江干流全线开江 省内主要江河防凌工作顺利结束

2024年04月27日12:17 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月25日20时，黑龙江上游干流呼玛江段开江。至此，嫩江、松花江、黑龙江、乌苏里江干流均已全线开江，开江期间凌情平稳，没有发生大的险情灾情，防凌工作顺利结束。

水利部水旱灾害防御司负责人介绍，今年黑龙江省主要江河凌情有三个特点：一是开江日期整体提前。受气温偏高影响，嫩江、松花江、黑龙江、乌苏里江干流开江日期较常年同期分别提前1～11天、3～6天、4～9天（仅萝北站推迟1天）、5天（仅虎头站推迟2天）。二是黑龙江和乌苏里江开江水位偏高。黑龙江开江水位较常年偏高0.37～2.50米，乌苏里江虎头段开江水位较常年偏高1.92米。三是开江水势总体平稳。除乌苏里江虎头段、黑龙江洛古河段受流冰堆积或融雪径流影响出现水位短时超警外，其他江河水位均在警戒水位以下，未发生严重冰凌卡塞。

开江俗称“跑冰排”，大大小小的冰排簇拥着顺流而下，时而翻滚、时而碰撞，气势非常壮观。在黑龙江漠河段，不少游客前来感受开江美景。“第一次看到开江，冰块之间的撞击很震撼，感觉像是一幅水墨画。”游客张女士说。

据了解，黑龙江省各级党委、政府和水利部门认真落实防凌责任，精心研判防凌形势，有力有序开展各项防凌工作。科学实施防凌措施。组织排查整改防凌安全隐患和风险点123处，及时清除行凌障碍。加强超警河段巡查值守，备足抢险队伍、物资。根据凌情研判分析，提前制定防凌破冰方案，对黑龙江上游3个市县实施主动防凌破冰，爆破区域10处，总长度27.4公里，为平稳开江创造有利条件。

 

(责编：王震、高雷)
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