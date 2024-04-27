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寻找新质生产力 中外企业竞“技”北京车展

人民网记者 栗翘楚 王连香
2024年04月27日12:17 | 来源：人民网
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氢燃料增程汽车、超充特性磷酸铁锂电池、飞行汽车……作为世界了解中国汽车产业发展的重要平台，2024北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）吸引众多来自全球各地的汽车主机厂和零部件企业参展，中外车企围绕新兴产业，携全新车型与技术解决方案亮相2024北京车展。

汽车产业不仅是制造业转型升级的压舱石，也是观察新质生产力与新消费风向标的重要窗口。近年来，随着新型产业和未来产业的快速发展，储氢技术、固态电池、自动驾驶等具有颠覆性“新技术群”加快迭代，对新能源汽车市场、产业链、商业模式产生深远影响。

因具有重量轻、导热性强、发热值高、清洁低碳、可回收利用等多重特性，氢能已成为汽车领域“新宠”。在本届北京车展，现代汽车携氢燃料电池车NEXO中国版与用户见面。在氢能技术研发领域，现代凭借兆瓦级质子交换膜（PEM）电解槽、废弃物制氢和塑料制氢等领先技术，在推动绿氢生产及制氢源头环保化方面取得显著成果。

外国参展商驻足宁德时代展台。人民网记者 栗翘楚摄

外国参展商驻足宁德时代展台。人民网记者 栗翘楚摄

电池是新能源汽车动力来源的重要组成部分，随着技术迭代、成本降低，电池的能力边界在逐步扩大，正持续开辟新场景。根据公开资料，多家动力电池企业均在积极布局新型电池材料，多种技术路线齐头并进。

在本届北京车展，宁德时代发布全球兼顾1000km续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池——神行PLUS，该产品采用颗粒级配、快离子导体包覆、新型纳米包覆、过渡金属掺杂等技术。此外，企业针对未来极具潜力的钙钛矿电池、锂空电池等新技术也在不断研发。在2023年上海车展，宁德时代发布了凝聚态电池，实现高比能和高安全兼得，今年已经完成搭载凝聚态电池在吨级以上验证机的首飞。相关负责人介绍，飞行器需要高比能轻量化的电池，电池的能量密度需要足够高，才能为飞行提供充足的能量。此外，飞行器的电池必须保证高度的安全，确保各种环境下都能正常工作，必须有足够的应对特殊情况的能力。

低空经济是新质生产力的典型代表，也是培育发展新动能的重要方向。当前，各地政府与企业正抢抓低空经济发展机遇，加快产业布局、技术突破、应用拓新，加快打造增长新引擎。

陆空一体式飞行汽车。人民网记者栗翘楚摄

陆空一体式飞行汽车。人民网记者栗翘楚摄

在小鹏汇天展示区，陆空一体式飞行汽车首次亮相国际大型车展，并宣布“陆地航母”分体式飞行汽车已迈向适航审定，将于2024年第四季度开启预售。根据行业预测，亚太地区国家将在2030年之前实施先进空中交通（AAM）服务，到2030年有望在AAM市场拥有超1000架飞机，2040年全球城市空中交通的产业规模将达1.5万亿美元。

随着科技的飞速发展，自动驾驶技术逐渐从科幻走向现实。在本届北京车展，易航智能正式发布“笃行”城市智驾平台，采用量产级BEV“灵眸”，并宣布与地平线达成战略合作，加入征程6首批软件算法合作伙伴。当前，“灵眸”已成功移植至征程6E平台，匹配极致性能高速NOA、城市记忆领航等高阶智驾功能，未来还将进一步拓展升级，实现全场景自动驾驶。

今年政府工作报告提出，要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，业内人士表示，下一阶段，汽车的智能网联化将进一步朝着车路协同、自动驾驶、车与电网融合等更高级的阶段发展。我国应结合新能源汽车产业的市场优势以及交通、通信、电力等基础设施领域的体制机制优势，创新政府与市场协作模式，发挥协同创新优势，加快探索和推进汽车智能网联化发展。

(责编：王震、高雷)
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