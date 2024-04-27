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从产品“出海”到生态“出海” 中国新能源汽车“驶”向全球

人民网记者 栗翘楚 任妍
2024年04月27日12:17 | 来源：人民网
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“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关；新能源汽车产销量占全球比重超过60%；2023年全球电动汽车销量占总销量的18%……在2024北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）上，越来越多的外国人士驻足中国品牌展台，其背后是越来越多的中国产品、技术“驶”向全球。

“中国作为世界上最大的汽车市场，世界汽车看中国已成为全球汽车品牌的共识；随着中国汽车进入全球化新时代，中国自主品牌的强大，让中国车走向世界已成为新的趋势。”长城汽车总裁穆峰表示，从“商品出口”到“贸易出海”，再到如今的“生态出海”，中国车企的全球化战略将伴随用户需求不断升级。

凭借持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，中国新能源企业出口产品具有高质量、高效能、高性价比的特点，受到全球越来越多消费者青睐。在此背景下，多家车企正积极把握海外市场的机遇，加速布局海外研发与生产基地。

新能源汽车在码头等待装船“出海”。受访者供图

新能源汽车在码头等待装船“出海”。受访者供图

比亚迪相关负责人介绍，2023年，公司通过积极参与国际车展、推出适应不同市场需求的新车型以及加强与全球合作伙伴的关系，成功将自身品牌推向全球舞台。为支持其“出海”步伐，公司将继续投资研发和生产设施，确保满足不断增长的需求。同时，公司还将深化本土化战略，包括建立更多的销售和服务网络，以及开发符合当地消费者多样化需求的产品。

在中国汽车加速“走出去”的同时，海上运输压力也随之显现。在2024北京车展中远海运展区，一个叠放装载着三台商品车的集装箱引人瞩目。这是公司为车企客户打造的三大整车出口供应链解决方案之一——集装箱整车运输，通过中远海运集装箱整车支架技术，可自由选择将2辆/3辆/4辆汽车装入一个集装箱内，结合集装箱独有的空间优势，最大程度上节省平铺摆放所占用的面积。截至2023年12月，中远海运累计完成集装箱整车运输18.59万辆，其中新能源汽车8.71万辆。

中国汽车品牌大步“走出去”的同时，也为核心产业链带来了出海机遇。比如智能驾驶领域，通过跟随本土车企出海，以及积极布局海外研发，已经有一批企业率先走出国门，试图在海外市场落地中国领先的智驾技术。

2023年12月，在获得新加坡M1、T1牌照后，文远知行成为同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照的科技公司。在多模态传感器融合感知以及NVIDIA DRIVE Orin强劲算力的加持下，“博世中国高阶智能驾驶解决方案”全面打通行泊一体等多场景应用，为全球OEM客户提供极具拟人化的防御性驾驶、多模态双冗余预测、全场景驾驶策略规划、无图化技术方案、高速&城区端到端导航辅助驾驶、L3级脱手辅助驾驶、APA自动泊车等一栈式解决方案。

业内人士表示，本轮智驾“出海”热潮的涌现，不仅是自主品牌在海外市场持续爆发的必然结果，也是中国智驾技术走向全球的必经之路。未来，伴随着更多中国智驾企业将出海提上日程，一场智能驾驶变革浪潮有望在全球更广泛的市场逐步展开。

(责编：王震、高雷)
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