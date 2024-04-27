人民网记者 栗翘楚

今年以来，新质生产力成为各领域的热词。今年政府工作报告明确提出，要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

作为新质生产力的代表之一，智能网联新能源汽车囊括氢能、新材料等创新技术，也为低空经济带来了想象空间。

在当前背景下，如何进一步巩固扩大智能网联新能源汽车产业领先优势？近日，中汽中心首席专家姚占辉接受人民网记者采访时表示，近年来，我国围绕发展新能源汽车国家战略，坚持以市场培育为重点，以创新为动力，引导资源要素汇聚，在全球范围内形成先发优势。2023年，我国新能源汽车销量达949.5万辆，市场渗透率已达31.6%，新能源汽车成为带动市场增长的“新动能”。与此同时，智能网联汽车行业已从测试验证进入到大规模示范和生态加速构建的商业落地新阶段，智能网联新能源汽车的高质量发展被视为汽车产业的下半场。要巩固扩大智能网联新能源汽车发展优势，需要从以下几方面入手：

技术层面。一是充分发挥体制优势突破堵点，对芯片等“卡脖子”技术，联合产业链上下游开展协同攻关，推动资源共享和优势互补。二是推动国产化技术加快装车应用，以应用促研发，进而带动技术进步，形成技术攻关与产业化应用的良性循环。三是强化技术研发生态建设，完善人才培养机制，引育一批高水平的研发人才，建立容错机制，为科研人员提供充足研发资源和空间。

政策层面。一是稳定和扩大消费需求，保障智能网联新能源汽车市场增长基本盘。二是加强关键技术攻关，提升智能网联新能源汽车产品性能。三是开展试点示范，探索智能网联新能源汽车新技术新模式应用场景。四是完善国际化政策，优化智能网联新能源汽车出口环境。

市场层面。一是积极拓展市场，不断提高产品质量、技术创新和服务水平，以适应不断变化的国际市场环境，提升产品的市场竞争力，满足消费者需求，增强品牌的国际影响力。二是加强国际合作，通过国际贸易、跨国并购等方式，推动智能网联新能源汽车产业的全球化发展。三是促进产业链的完善和提升，提高产业链的协同效率，降低成本，增强产业的整体竞争力。

姚占辉表示，随着无人驾驶技术、电动化和智能化的发展，汽车产业与低空经济融合催生了飞行汽车等新交通工具，不仅推动了新技术的创新应用，也为汽车产业带来了新的增长机遇。具体体现在以下几方面：

推动新能源汽车产业链能级进一步提升。飞行汽车产业链和新能源汽车产业链重叠度高，低空经济将有力促进动力电池、电机电控、智能感知、网联通信等产业链关键环节的规模化应用和产业升级，使其获得新的增长机遇。

促进新能源汽车技术创新升级和新模式探索。飞行汽车作为航空器对电池能量密度、环境感知和轻量化等方面技术要求更高，将有助于新能源汽车技术水平的提升。同时，汽车与航空技术的融合使得新能源汽车的应用场景从地面延伸到低空，也将为新能源汽车提供新的应用场景和商业模式。

汽车与低空经济互融互促构建智能交通体系。中央经济工作会议将低空经济提升至战略新兴产业的高度，并出台了一系列扶持政策及布局规划，为汽车产业提供了发展低空交通工具的有利环境。未来，汽车产业与低空经济将相互融合、相互促进、共同推进实现智能化、绿色化、高效化目标，构建智能化交通产业体系，加快交通强国建设。

(责编：王震、高雷)

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