王绍绍

一键申请、零证办电、一网通办……近年来，我国“获得电力”服务水平不断巩固提升，用电营商环境持续优化，在政企协同、便民利企、高压办电、可靠供电等方面取得显著进展。

近日，国家能源局召开《供电营业规则》（以下简称《规则》）宣贯落实暨“获得电力”服务水平提升工作会议。会议指出，要进一步健全完善供电用电领域的法律法规体系，服务电力行业高质量发展，保障人民群众美好生活的用能需求，为开展供电营业工作提供了有力指导和支撑。

“获得电力”是衡量营商环境水平的重要标尺。据国家能源局相关负责人介绍，目前，我国31个省份均已建立“获得电力”工作协调机制，基本实现用电“三零”“三省”服务全覆盖，实现了跨部门、跨层级的政企协同，有效保障了民生用能福祉。

高压办电是利好相关企业、优化营商环境的核心领域之一。近年来，全国大部分省市的政府审批系统与用电报装系统已经实现了初步贯通，企业报装关口前移，用电报装流程迎来了由“项目等电用”到“电等项目来”的重要转变。江苏围绕园区规划、土地转让、企业落地等环节，创新推进工业园区“开门接电”服务；上海建立“政府主导、定额拨付、全市统筹、定期监管”的高压办电投资新模式，在全国率先实现高压用户的电力接入工程“零投资”。

“优化供电、用电服务机制是营造市场化、法治化、国际化一流营商环境的重要组成部分。”业内专家表示，随着工业制造自动化、智能化、精细度水平越来越高，未来制造业竞争不仅要围绕技术创新进行，也需要安全、稳定、廉价、便捷的电力供应保障。因此，要重点解决部分地区低电压、频繁停电等突出问题，发挥“企业行动、政府监管、社会监督”的合力作用，形成优化用电营商环境的长效机制。

用电于民，保障民生。民生用能既反映了电力系统的现代化程度，也保障了人民群众的幸福生活水平。新版《规则》指出，要聚焦人民群众“急难愁盼”的用电问题，进一步明确新建居民住宅小区“一户一表”、充电设施配建等要求，将压时限、减环节、降成本等成熟经验做法和有关监管要求固化为规章制度，保障居民的用电权益和用能安全。

惠民利民是提升“获得电力”服务质量的重要环节，各地因地制宜，结合当地区域特色，以灵活举措保障民生用能。福建针对农田、夜市等小容量、流动性用电场景，推出“扫码用电”服务，实现共享插座“随扫随用”；河北推行充电设施报装“一小区一证明”，大幅度精简报装申请资料，保障居民用电“一站式”服务；南京开展“共融服务”联合活动，建成62个电力网格，打通用电服务的“最后一公里”……

可靠的电力供应为生产和生活质量提供了坚实基础，解决频繁停电问题助力企业发展和民生保障。据国家能源局相关负责人介绍，通过频繁停电专项整治，2023年已督促供电企业解决重点、难点问题510个，累计投入资金超4亿元，形成任务台账4.5万条，惠及居民用户约63万户、企业用户超2000户、公共服务机构近200个，受益群众超200万人。

“电力是具备公用事业特点的特殊商品，对支撑经济实现平稳健康可持续发展，尤其是民生、电力产业上下游等方面都起着至关重要的作用。”业内专家表示，电力行业具有牵一发动全身的能力，优化“获得电力”的关键在于不断提高供电效率、降低用电成本，打通电力企业与用户之间的沟通渠道，助推电力行业的深化改革和高质量发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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