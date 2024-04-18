焦磊

国家统计局日前公布的数据显示，一季度国内生产总值同比增长5.3%。其中，服务业增势较好，增加值同比增长5.0%。服务业作为扩大内需的关键领域，其兴旺发达是现代经济的显著特征。作为服务业的主要组成部分，生活性服务业和生产性服务业的协同发展，将为我国经济增长注入新的动力。

从数据来看，一季度，我国服务零售额增长10%，居民人均服务性消费支出增长12.7%，居民服务性消费支出占比43.3%，比去年同期提高了1.6%。总体来看，服务消费正不断在调结构、提质量、增效益上发力。

具体来看，生活性服务业方面，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。文旅部数据显示，春节假期出行人数、旅游消费金额都已经超过了2019年同期水平，旅游出游人次同比增长34.3%。民航旅客运输量接近1.8亿人次，货邮运输量完成200.7万吨，均创下历年一季度最高值；全国铁路发送旅客突破10亿人次，日均发送旅客1114.7万人次，同比增长28.5%，多项客运指标创历史最好水平。

生产性服务业方面，一季度，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业指数分别增长12.7%、8.2%，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。近年来，依托全球领先的信息软件技术，我国智能汽车、智能家电等产品加快升级，广受世界认可，不断向价值链高端延伸。

同时，推动服务消费扩容提质的有利条件正不断增多。细分来看，中国消费涌现出一些新的结构亮点，假日经济、国潮经济、银发经济，数字消费、绿色消费……一季度，体育娱乐用品销售增长14.2%、通信器材的销售增长13.2%，交通通信支出、教育文化娱乐支出均保持两位数增长，不断涌现的新型消费将重塑消费结构、释放消费潜力。

在新型消费迅速壮大的同时，传统消费仍有潜在发展空间。中国家电、汽车等设备更新需求巨大。2023年底国内民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代或将创造万亿元规模的市场空间。此前，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，将有力促进投资和消费。

14亿多人口的超大规模市场是中国消费潜力的动力源泉，随着居民收入增加、就业改善，消费者信心也在不断回升。服务消费的进一步扩容、提质、增效，必将成为扩大内需的重要抓手，为我国经济增长增添源源不断的新动能。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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