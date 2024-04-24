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非银支付机构将迎注册资本调整等监管细则

2024年04月24日13:09 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （黄盛）日前，中国人民银行就《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》（以下简称《实施细则》）向社会公开征求意见。《实施细则》细化了去年12月发布的《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）有关规定，进一步明确了注册资本要求，推动支付机构行政许可工作公开透明、流程规范，确保新旧支付业务分类方式平稳过渡，细化用户权益保障机制，对用户资料和交易记录保管时限、收费调整等提出明确要求。

 加强对非银行支付机构的监管是支付监管体系的重要组成部分。中国人民银行数据显示，截至去年末，全国支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约八成和一成，服务超10亿个人和数千万商户。

注册资本方面，根据此前《条例》规定，设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。此次《实施细则》对“注册资本要求”做出了详细解释，并按相关规则注册资本需要附加提高。比如，仅在住所所在地从事本实施细则第五十七条规定的支付交易处理Ⅰ类业务的，注册资本最低限额无需附加。经营地域范围在其住所所在地以外每增加1个省、自治区、直辖市的，注册资本最低限额附加值增加人民币500万元。经营地域范围超过20个省、自治区、直辖市的，注册资本最低限额附加值为人民币1亿元。

业内人士对此表示，《实施细则》对支付机构注册资本金没有“一刀切”，而是根据业务范围、牌照类型和地域范围做出细化，机构针对自己实际情况以及各业务类型风险对应调整，符合行业发展规律及机构诉求。同时，这也意味着未来业务规模越大的支付机构，需要的注册资本金投入就越多。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博对此表示，《实施细则》提高了支付机构的申请门槛，并进一步明确了控股股东定义，压实了控股股东的责任，有利于净化支付行业，防患于未然，促进行业健康发展。

(责编：申佳平、高雷)
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