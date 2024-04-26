人民网北京4月26日电 （记者赵竹青）中国科学院副院长常进4月25日在中关村论坛上表示，基础研究是科技创新的原动力，是实现人类社会可持续发展的根基，而基础研究发展的关键在于人才。

常进称，要培养基础研究领域的青年科技人才，推动其开展国际交流与合作对于促进全球科学进步、解决人类社会面临的可持续发展问题至关重要。

作为2024中关村论坛平行论坛之一，基础研究促进可持续发展国际论坛当天下午在北京举办，常进出席论坛开幕式并致辞时作上述表示。

他说，中国科学院近年来在基础前沿领域取得了重大原创性科研成果，推动了中国科技进步和经济社会发展，并通过开展国际合作为全球可持续发展做出了积极贡献。

本次基础研究促进可持续发展国际论坛由中国科学院和国家自然科学基金委员会共同主办，中国科学院国际合作局、前沿科学与教育局、科技促进发展局、物理研究所等单位承办。中国科学院和国家自然科学基金委员会相关负责人、基础研究领域专家学者以及来自中国、德国、日本、意大利、阿根廷、英国等国家的科研机构代表等近200人参加论坛。

此次论坛主题为“汇聚基础研究青年人才的力量”，与会国际知名专家学者围绕基础研究促进可持续发展相关议题作学术报告，中外青年科学家围绕青年科技人才成长及其挑战、基础研究领域的国际合作等议题展开深入对话。

(责编：赵竹青、高雷)

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