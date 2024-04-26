黄盛

“我要为你们的态度和效率点赞！”一位来自日本大阪的游客在天津市一家酒店大堂服务台对当地银行工作人员称赞道。

前不久，这位游客来华旅游，计划入住天津，但是酒店POS机具不支持使用JCB（Japan Credit Bureau）标识的银行卡。当地银行工作人员得知情况后，第一时间上门为酒店办理了能够受理银联、VISA、万事达、运通、JCB等多种银行卡的POS机，并成功为该游客结算房费。

随着中国免签的“朋友圈”持续扩容，入境游市场持续升温，外籍来华人员的外卡刷卡、外卡取现、零钱兑换等支付需求也日益丰富多样。对此，我国各地银行等金融机构在一系列政策引导下，不断优化产品和服务，营造体验便捷、交流良好的支付服务环境，让“宜游”变为“易游”。

业内人士认为，提升支付水平是服务高质量发展的重要举措，是促进高水平对外开放的内在要求。近年来，我国移动支付发展迅速，对利企便民、活跃交易、繁荣市场等发挥了重要作用。同时，由于部分外籍来华人员习惯银行卡或现金支付，对使用移动支付不习惯、不适应，支付服务包容性有待提升。为此，国务院办公厅近日发布了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，进一步提升支付服务水平。

此外，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局在前不久联合印发了《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》聚焦更好满足外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。

各地银行等金融机构主要从境外银行卡刷卡受理、改善现金使用环境、提升移动支付便利性与外籍来华人员开户便利化角度推进实施上述政策。比如，建行宁波市分行在宁波栎社国际机场“境外人员支付便利化优质服务区”，为境外人员提供一体化、全方位支付服务和支付业务咨询导引服务；交通银行进一步完善个人手机银行APP英文版功能，提升外籍来华人员线上业务受理能力与移动支付便利度，同时畅通外籍来华人员身份核验通道，借助辅助核验能力满足移动支付需求。

中国人民银行行长潘功胜在前不久中国人民银行召开的优化支付服务推进会上表示，将会同有关方面，坚持目标导向、问题导向，针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，更好地服务社会民生和高水平对外开放。

招联首席研究员董希淼表示，便利支付是一项系统工程，除了便利关口前移，加强各类支付场景拓展，例如旅游景点、演出展览、交通出行等日常消费领域，需要全链条、全场景地协同和打通。金融、商务、文旅、交通等部门和各类市场主体可以加强协调，密切配合，共同推进，不断提高支付便利化水平。

另据了解，目前全国已有6万多家银行网点支持外币兑换，工行、农行、中行、建行、交行等国有大行ATM机已实现在全国范围内支持外卡取现，多家银行在机场、口岸等重点场景布放了外币自助兑换机。

(责编：申佳平、高雷)

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