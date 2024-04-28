人民网北京4月28日电 （记者许维娜）数字经济时代，加强数据安全治理已成为维护国家安全和国家竞争力的战略需要。2024中关村论坛年会举办期间，“数据安全”成为嘉宾热议的高频词。

今年是网络强国建设战略目标提出10周年，也是中国全功能接入国际互联网30周年。在“数据安全治理与发展论坛”上，与会嘉宾表示，随着数字经济的活力迸发和快速发展，提高各行业各领域数据安全和合规利用，夯实数字经济发展的基础意义重大。

与会嘉宾普遍认为，应建立完善的数据安全法规体系，明确数据所有权、使用权、经营权等权益关系，规范数据流通和利用行为。同时，加强数据监管，建立数据安全风险评估和预警机制，及时发现和应对数据安全风险。此外，还需要加强国际合作，共同应对跨国数据流动和跨境数据安全问题。

“中国统筹推进数字经济发展与数据安全的立场坚定、态度鲜明。”国家互联网信息办公室网络数据管理局局长胡啸表示，数据作为数字时代的关键生产要素，日益成为重组全球要素资源、重塑全球竞争格局的重要变量。数据安全治理与发展成为全球关注的焦点问题。顺应数字时代发展潮流，应对数据安全风险和挑战，需要不断完善数据安全治理与发展格局，加强数字领域国际合作，促进数字经济健康发展。

中国工程院院士沈昌祥表示，数据安全治理需全程管控，实现六个“不”：首先让进攻者“进不去”，进去后“拿不到”数据，即使进攻者拿到数据也白拿，因为数据被加密“看不懂”，并且系统带有自动免疫功能，让进攻者“改不了”数据。同时，需要保证设备“瘫不了”，发现故障后及时采取措施确保稳定运行，最后是确保行为可追溯“赖不掉”。

“数据安全治理是人工智能和数字转型时代至关重要且不断演进的议题。人工智能的快速发展带来巨大的机遇和挑战。我们需要在保护数据隐私和敏感信息的基础上，建立国际机构框架和法规来规范数据安全。”英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、香港科技大学首席副校长郭毅可表示，未来，各方应加强国际合作和经验分享，共同应对不断变化的数据安全形势。

面对新时代的机遇与挑战，各地正积极探索数据安全领域的新发展路径。北京市人大常委会党组成员、副主任于军介绍，近年来，北京坚持在夯实数字基础设施和完善数据资源体系上深耕，在健全数字技术创新体系和筑牢数据安全屏障上持续发力，出台了《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》等一系列政策举措。

“如今，实现数据高质量开发利用和高水平安全良性互动是当务之急。”于军表示，未来北京还将持续激发高质量发展新动能，加快培育数字经济新引擎，着力构建数据治理新格局，不断拓展数据惠民利民新场景，努力为国家数据安全治理与发展提供“北京实践”、贡献“北京力量”。

针对我国的数据安全治理，胡啸建议，要深入研究和应对数字变革带来的新情况、新问题，进一步健全完善数据安全、数字经济、人工智能等领域的法律法规，为数字经济高质量发展创造良好的发展环境。加快数据安全标准建设，强化国家标准与法律法规的配套衔接，为数据处理者合法合规处理数据提供指导。同时，坚持依法治网，深入实施《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，压实平台主体责任，有效防范化解各类数据安全风险。

与会嘉宾在接受记者采访时表示，他们希望世界各国能够抓住这一机会，持续加强交流互鉴，深化务实合作，进一步健全完善数据安全、数字经济、人工智能等领域的法律法规，从而确保数字经济高质量发展得到有力的数据安全保障。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：孙红丽、吕骞)

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