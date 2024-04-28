人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）在新一轮科技革命和产业变革加速演变的时代背景下，实现科技创新、产业进步和金融发展有机结合，提高科技进步对经济增长的贡献作用，发挥金融对科技创新和产业进步的支持作用，发展壮大新领域新赛道新产业，是我国经济高质量发展的必由之路。

3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办新闻发布会上表示，工信部将深化产融合作，与金融管理部门加强协作配合，探索“股贷债保”联动等方式，加大金融对制造业重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。扩大实施“科技产业金融一体化”专项，聚焦生物制造、人工智能、数字技术、商业航天、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入。

近年来，工信部财务司深入推进产融合作，联合证券交易所实施“科技产业金融一体化”专项，依托硬科技属性评价、上市培育机制和地方政策配套，引导社会资本投早投小投硬科技，推动科技创新、产业创新深度融合。

在工信部支持下，中国信息通信研究院联合河北省工信厅、石家庄市人民政府等单位，将在5月15日至17日举办“科技产业金融一体化”专项路演（石家庄正定站）。本次路演围绕新兴产业和未来产业发展方向，结合地方产业发展需求，聚焦生物医药、先进装备制造、新一代信息技术三大重点领域，在全国范围内征集遴选一批优质早期硬科技项目。活动还将邀请证券交易所、各大金融机构、政府投资基金、一线创投机构等单位参加。政产研金齐聚一堂，共谋发展，共话未来。

(责编：孙红丽、吕骞)

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