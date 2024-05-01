人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，我国有色金属工业继续保持了去年以来的稳健发展态势，行业运行开局良好，呈现出生产增长、投资加速、进出口活跃、主要产品价格有升有降和企业盈利同比增长30%、利润总额净增加155亿元等比较好的成绩，这也从一个侧面说明了我国经济总体发展向好的态势。”中国有色金属工业协会副会长陈学森日前在2024年一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上表示。

生产增长势头稳健合理。数据显示，一季度，规模以上有色金属企业工业增加值同比增长11.4%，比一季度全国工业增加值增幅高5.3个百分点。其中，矿山采选企业增长7.4%，冶炼加工企业增长12.0%。一季度，十种常用有色金属产量达到1945.3万吨，同比增长7%。其中，精炼铜产量为336.2万吨，增长10.4%；原铝产量为1069.4万吨，增长6.8%。

固定资产投资快速增长，民间投资增速恢复明显。根据国家统计局数据测算，一季度有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21%，比全国工业投资增幅高出7.6个百分点。其中，矿山采选业固定资产投资额增长32.6%，冶炼和压延加工固定资产投资额增长18.8%。

“一季度，有色金属民间固定资产投资比去年同期增长15.3%，高出全国工业民间投资1.6个百分点。其中，有色金属矿山采选业民间固定资产投资增长34.3%，冶炼和压延加工业民间固定资产投资增长11.4%，展现出有色金属工业领域民营企业的发展活力正在稳步恢复。”陈学森说。

主要有色金属进出口量增长显著，主要产品市场价格有升有降。数据显示，一季度，有色金属进出口贸易总额953.8亿美元，同比增长10.5%；国内现货市场铜、铝、铅价上涨，锌、工业硅、电池级碳酸锂价下行。

规模以上有色金属企业利润总额显著增长。数据显示，一季度，11239家规模以上有色金属工业企业实现营业收入19101.2亿元，同比增长9.4%；实现利润总额672.3亿元，同比增长30.4%。一季度，规模以上有色金属工业企业营收利润率为3.5%，比去年同期提高了0.6个百分点，资产利润率为4.6%，比去年同期提高了0.8个百分点。

以中国铝业为例，一季度，公司优化工艺技术指标，推广节能降耗技术，扩大集采空间，加快推进数智化发展步伐，提升产供运销全产业链协同能力，实现净利润40.48亿元，同比增长39.55%。

陈学森表示，特别是随着国内新能源、动力及储能电池、电动汽车等“新三样”保持较高速度增长，以及新一代电子信息产业等战略性新兴产业持续发展带动国民经济稳步增长，将持续增加对有色金属产品的市场需求，继续推动有色金属行业高质量发展。

陈学森表示，预计二季度及上半年我国有色金属工业运行总体将延续一季度的增长态势。预计上半年规模以上有色金属企业工业增加值增幅在8%左右，十种有色金属产量增幅在6%左右，规模以上有色金属工业企业实现利润总额同比增幅预计在25%左右。

“下一步，有色金属行业要锚定高端化目标，系统布局重点领域关键核心技术攻关，加强基础研究，提高新材料、新产品的供给能力和质量水平，以颠覆性工艺创新和流程再造，增创产业迭代竞争力。”中国有色金属工业协会副秘书长兼政研室主任李宇圣说，要锚定智能化目标，将5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，与能源管控、物料平衡、设备运维、安全环保等行业关注的问题，在更广范围、更深程度、更高水平上融合起来，加快数字化矿山、智能化工厂、智慧型企业建设。要锚定绿色化目标，重视颠覆性的工艺创新和流程再造，因地制宜配套新能源项目建设，提高资源综合利用率和回收利用率，加快有色金属产品全生命周期的绿色低碳转型。

(责编：王连香、吕骞)

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