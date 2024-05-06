八部门：改善交通出行体验 提升交通出行和支付便利化水平
2024年05月06日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者王连香）近日，交通运输部会同文化和旅游部、中国人民银行、国家移民管理局、国家铁路局、中国民用航空局、国家外汇管理局、中国国家铁路集团有限公司联合部署做好交通出行和支付便利化工作。
通知要求，各地各部门聚焦交通出行和支付便利化的堵点卡点问题，健全工作机制，探索创新举措，完善保障措施，协同做好国际旅客列车、国际道路客运班线、国际邮轮、国际航线发展，提升来华交通便利化水平。
完善线下线上售票服务，加强购票软件使用宣传，引导开发外文版应用程序，支持境内外银行卡支付，满足人民币现金使用需求，改善交通出行体验，提升交通出行和支付便利化水平。
(责编：王连香、吕骞)
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