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聚焦2024年中国品牌日

财经观察：向“新”而行 品牌数智化发展步伐加快

人民网记者 许维娜
2024年05月14日19:02 | 来源：人民网
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从未来感满满的网联化、智能化新能源汽车，到覆盖“东数西算”场景的低时延、大带宽全光算力传输网……2024年中国品牌日活动期间，“中国创造”竞相涌现，不少高端化、绿色化、数智化创新成果展现着中国品牌的“新”潮澎湃。

记者观察到，当前，数字化、智能化已成为赋能品牌升级的新引擎，不少品牌都在加快数智化产业体系建设、构建数智化发展新格局方面铆足干劲，汇聚品牌发展动能。

走进四川展区，机器人正通过高精度快速智能移动机器人系统，对飞行区道面实施全覆盖、全自动数据采集。展台人员表示，结合深度学习、多模态数据融合等数据智能处理方法，该机器人可精准识别和分析道面表观病害和内部结构病害，为机场养护提供科学数据支撑。

不难看出，数据作为新型生产要素，正深刻改变着生产与生活。其中，作为数智时代生产力之源的算力，正推动着数字经济的蓬勃发展，为品牌发展新质生产力提供重要驱动力。因此，不少智算领域品牌持续发力，在技术与能力方面不断寻求新突破。

放眼企业展区，数智化的身影更加清晰可见，小到家中24小时随时待命的智能家电，大到洞察城市一草一木的智慧城市管理平台，数据无处不在，携手万千品牌，串联起我们的衣食住行。

以联通数字科技有限公司为例，中国品牌日活动现场，该企业携云服务品牌“联通云”亮相中国联通展馆，吸引了不少参展观众驻足。该企业相关负责人向记者介绍，该品牌能够为超过200个地市级资源池提供“数据不出市”服务，并为各枢纽间算力运输提供智能、开放的全光传送底座。

让产品在社会发展中发挥应用价值，是提升品牌价值的重要路径。而面对不断变化的市场需求，如何提升产品应用价值，是各类品牌都要面对的“必答题”。

如今，在全新的市场需求驱动下，算力资源的统一调度、统一管理、统一运营发挥着至关重要的作用。基于此，该品牌结合自身实践，打造了“星罗”先进算力调度平台，实现了通智超混合算力供给和集约化管理调度。

“目前，我们已服务超3000个行业专网客户，打造超1000个5G全连接工厂项目，实现超2000个系统全业务全场景覆盖……”现场工作人员表示，下一步，该企业还将加快联动上下游步伐，构建更加完善的服务机制。

品牌是质量、服务与信誉的有机统一体，既是企业参与市场竞争的重要资源，又对推动经济高质量发展具有重要作用。有专家表示，未来，智算领域品牌应不断推动技术创新，勇担社会责任，服务千行百业数智化转型，助力新质生产力发展和数字中国建设。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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