人民网记者 许维娜

“一天下来，我和家人逛庙会、看演出、品文化，充实又开心！”“五一”假期，北京市昌平区花塔庙会吸引了众多市民争相前来打卡。一位身着马面裙的游客，面带兴奋的笑容，向记者分享了她的体验：“庙会上琳琅满目的传统文化元素，让我们深切感受到了‘国潮热’的无穷魅力。”

国风的流行、国产商品的热销，以及“国潮”的兴起，折射中国消费者的喜好之变。当前，带有中国元素、传统特色的产品正成为时尚新潮流，国货“潮品”的频频“出圈”传递着中国经济发展的强劲脉动。

“优质产品的背后往往承载着文化和情感属性。”中国宏观经济研究院研究员卞靖在接受人民网记者采访时表示，国货“潮品”的火爆是传统文化在消费领域崛起的生动写照，充分体现了民族自信心和民族自豪感。

一季度国民经济运行情况显示，我国消费市场总体恢复良好，一季度社会消费品零售总额超过12万亿元、同比增长4.7%。对此，国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，下一步要持续打造消费新增长点，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等消费新热点。

记者注意到，在不久前落幕的第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）上，专门设立了一个展示国货特色“潮品”的区域。千层底布鞋、景泰蓝摆件等产品吸引了不少观众驻足购买。“国货的品质越来越出色，我们应当为中国品牌打call！”一位参观消博会的观众在现场分享道，她被展会上那些充满“国潮”魅力的产品深深吸引，对国货在全球舞台上的发展前景满怀期待。

市场动态的变化显而易见，越来越多的国货“潮品”赢得了市场的广泛认可。

第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，近半年在网上购买过国货产品的用户占网购总体用户比例达58.3%，新型消费拉动有力，年轻消费者对传统文化的认同感和国货品牌供给水平持续提升。

多元化的消费生态下，消费者的需求亦随之发生深刻变化。中国宏观经济研究院产业所副研究员李子文表示，随着“Z世代”逐渐成为消费的主导力量，国货“潮品”的创新发展不断满足着新消费群体多元化、个性化、圈层化的消费需求。

可见，国货“潮品”不仅承载着人们对更加美好生活的向往与追求，如今，更是成为培育壮大新型消费的有力抓手。今年的《政府工作报告》也提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

在此背景下，“国潮热”正在推动服饰、餐饮等多个行业不断焕新发展。

以服饰行业为例，家纺产业一直是浙江省海宁市的优势产业、富民产业、支柱产业。据了解，开年以来，马面裙的火爆推动当地的传统家纺产业迈上了新台阶。

“最火热的时候1个小时的销售额能够达到20万以上，2个小时就能卖断货！”一企业负责人表示，随着传统文化的复兴，传统服饰成为流行元素，这为当地家纺企业提供了巨大的市场机遇，推动当地多家企业相继走上了传统与时尚融合发展的转型之路。

“在国货‘潮品’蓬勃发展的同时，还要看到，消费者新鲜度下降、产品质量参差不齐等新挑战也在不断涌现。”卞靖表示，当前，国货市场已进入新的发展阶段，需要进一步提升品质，以更加鲜活的方式展现“国潮”魅力，同时紧紧聚焦新质生产力，不断进行研发创新，提升中国品牌的国际竞争力。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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