人民网北京5月7日电 （记者乔雪峰）随着全球对可持续发展和环境保护的日益重视，ESG已成为衡量企业综合表现的重要指标。

近年来，我国企业的ESG工作呈现出蓬勃发展态势，ESG发展理念与创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合，让ESG不仅成为企业塑造品牌形象的“软实力”，更成为推动企业践行长期主义的“硬准则”，为增强企业价值创造能力增添新的助力。

“ESG必须是可持续的，不能给企业、社会或生态带来负担。”近日，花皙蔻创始人龚天贵在中关村论坛上表示，ESG应该成为推动企业、社会和环境共同繁荣的重要力量。

花皙蔻创始人龚天贵出席2024中关村论坛。受访方供图

龚天贵介绍，通过不断探索和实践，将牡丹产业的ESG理念融入到产品的全生命周期中，用科技创新模式盘活绿色资源，为全球化妆品行业可持续发展贡献力量。

“我们还积极探索牡丹的生物价值，将其应用于化妆品中，不仅提升了产品的品质，也促进了牡丹产业的发展。”花皙蔻品牌主理人韩婕珺则表示，通过科技创新和产业链整合，花皙蔻成功地将绿色资源转化为经济效益和社会效益，实现了企业与社会的共赢。

据了解，花皙蔻持续投入牡丹地理分布种植保护，并整理归纳了牡丹地理分布图谱，提升大众认知野生牡丹在生物多样性中发挥的作用。“未来，将把‘社会责任’和‘环境责任’融入日常点滴，为构建美丽中国和美好世界贡献更多力量。”龚天贵说。

(责编：郝帅、吕骞)

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