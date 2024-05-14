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多地楼市限购“松绑” 助推房地产市场加快复苏

2024年05月14日19:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者许维娜）近日，杭州、西安两个新一线城市相继宣布全面取消住房限购，相关话题迅速冲上各社交平台热搜榜单前列。据统计，目前全国仅剩6地尚未全面取消住房限购。

“近几天，外地咨询买房的电话几乎没有断过。”记者联系到杭州一房产中介，他告诉记者，政策出台后，线上及电话咨询量“井喷”，不少热门楼盘都需要经过报名和摇号方可购买。

“西安和杭州在同一日取消限购政策，意味着全国取消限购政策是大趋势。”易居研究院研究总监严跃进表示，各省会城市相继取消限购政策，这也意味着“市场归市场、保障归保障”思路正在进一步落实。据此判断，后续市场情绪将进一步提振，这也有助于促进房地产市场的复苏节奏进一步加快。

不久前，中共中央政治局在召开会议时提出，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

记者梳理发现，在此背景下，调整优化住房公积金举措、鼓励住房“以旧换新”等房地产优化政策也正密集落地，楼市利好频现。

本月初，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议在该市发起商品住房“以旧换新”活动。“买房还能跟买家电一样‘以旧换新’？这个政策不错，我要好好研究一下，有机会把我的小房子换一换。”一位网友在社交平台发帖称。

据了解，参加此次“以旧换新”活动的房地产开发企业承诺，在一定期限内，旧房未成功出售的，购房居民可以无条件“退房退款”；相关房地产经纪机构承诺，对购房居民的旧房进行“全城推、优先卖”。

近期，深圳还发布了《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。

此外，各地房地产政策还在不断优化、持续加码。“随着各类政策的持续优化，更为宽松的政策面正逐渐形成。”严跃进表示，5月份是全面全力全方位去库存的关键月，要持续推进“存量房产消化和增量住房优化”两个工作的统筹，真正助力住房市场的活跃和高质量发展。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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