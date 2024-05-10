人民网北京5月10日电 （记者杜燕飞）为把科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”做实做细，提高金融服务实体经济质量和水平，国家金融监督管理总局9日发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》明确，未来5年，银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成，相关工作机制更加完善、产品更加丰富，服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升，有力推动新质生产力发展。相关监管制度和配套机制进一步健全，评价体系更加健全有效，政策协同性不断增强。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，《指导意见》对做好金融“五篇大文章”提出明确要求，进行系统部署，具有很强的指导意义和促进作用。金融机构要利用政策优势，发掘机构内部潜力，创新金融产品服务，结合自身实际在“五篇大文章”相关领域持续发力。

优化“五篇大文章”金融产品和服务

《指导意见》要求，聚焦卡点堵点提升科技金融质效，结合科技型企业发展规律和特点，为科技型企业提供全生命周期金融服务；聚焦“双碳”目标健全绿色金融体系，积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，丰富绿色金融产品和服务；聚焦痛点难点加强普惠金融服务，公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持，积极服务乡村全面振兴；聚焦现实需求加快养老金融发展，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持，发展第三支柱养老保险；聚焦效能和安全促进数字金融发展，积极引导银行保险机构数字化转型，健全适应数字化时代的金融监管体系。

中国社科院国家金融与发展实验室副主任杨涛认为，做好“五篇大文章”，要处理好它们之间的层次关系与协调配合。数字金融侧重于利用数字化手段提升金融效率与功能，科技金融、绿色金融、普惠金融和养老金融更多关注利用金融手段支持特定领域实体经济发展。

为发挥银行业保险业服务“五篇大文章”职能优势，《指导意见》强调，要有效发挥开发性、政策性金融功能；充分发挥全国性商业银行主力军作用；积极引导中小银行立足当地开展特色化经营；大力发挥保险业经济减震器和社会稳定器功能；主动发挥非银行金融机构专业优势。

“金融机构做好‘五篇大文章’，应基于资源禀赋和自身能力。对大型金融机构而言，应统筹安排，推动‘五篇大文章’齐头并进、协调发展；中小金融机构应基于区域、行业、客户的特点和需求，有的放矢，聚焦重点。”招联首席研究员董希淼表示，金融机构还要深度应用大数据、人工智能等数字技术赋能金融，夯实数字金融底座和能力，让金融服务无处不在、触手可及。

完善“五篇大文章”组织管理体系

为确保银行保险机构做好金融“五篇大文章”，《指导意见》要求，加强内部管理机制建设，完善激励约束机制，坚守风险底线。

在加强内部管理机制建设方面，国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，银行保险机构要将“五篇大文章”纳入战略规划和年度重点任务，建立健全专项领导协调机制，制定具体工作方案。通过加大信贷资源投入、适当下放信贷审批权限、实施差异化内部资金转移定价等措施，加大内部资源倾斜。鼓励符合条件的机构结合自身实际设立专门部门或特色分支机构，提升专业化服务水平。

在完善激励约束机制方面，上述负责人表示，银行保险机构要建立健全科学合理的绩效考核制度，适当提升“五篇大文章”相关业务在内部绩效考核中的占比，落实尽职免责制度，进一步明确免责的认定标准和流程，促进各方履职尽责。

在坚守风险底线方面，上述负责人表示，银行保险机构要严格按照风险可控、商业可持续原则开展业务，避免一哄而上、过度授信。加强合规性审查，精准确定支持对象和范围，严防以“五篇大文章”之名骗取、套取金融机构资金。加强业务后续跟踪管理和风险监测，前瞻性做好风险预警及化解处置预案。

“金融机构应加快转型创新，探索完善专营组织架构、专门风控制度、专业产品体系、专项考核机制，引导金融资源更多流向重点领域和薄弱环节，做好‘五篇大文章’。”董希淼表示，要做好顶层设计，优化组织架构，加大专业化经营力度；强化金融资源投向管理，加大资源倾斜力度；完善和创新评价标准和评价方式；加快产品和服务模式创新；优化内部流程，提高服务效率。

邮储银行研究员娄飞鹏表示，《指导意见》围绕做好五篇大文章进行全面部署，提出具体要求和政策举措，有助于发挥多方合力，做好“五篇大文章”。金融机构要充分合规利用政策优势，发掘机构内部潜力，创新金融产品服务，结合自身实际在“五篇大文章”相关领域持续发力。

强化监管严防违法违规金融活动

《指导意见》对做好金融“五篇大文章”的监管支持工作提出了明确要求。强调要强化监管引领，持续完善“五篇大文章”政策体系，加强统计监测分析和评估检查，推动完善外部环境，确保相关工作取得实效。要严防违法违规金融活动，切实维护金融市场秩序和社会稳定。鼓励因地制宜、先行先试，加强经验交流和典型宣传，加快形成可复制、可推广的实践经验。

“国家金融监督管理总局将持续完善‘五篇大文章’政策体系，制定相关实施方案，建立健全统计制度。”上述负责人表示，各监管局要加强与地方政府合作，推动健全风险分担机制，畅通押品处置渠道。推动完善企业和个人信用评价体系，支持地方政府建立完善融资信用服务平台，有效整合各领域信息，与银行保险机构充分共享。

业内人士表示，金融管理部门要完善制度安排，优化政策环境，支持和引导金融机构更好地践行“五篇大文章”。建议金融监管部门优化考核和评价机制，鼓励金融机构创新针对性的产品和服务，提升金融机构做好“五篇大文章”的意愿和能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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